Reading Time: 2 minutes read

Mosca e Teheran stanno portando avanti il ​​loro piano per costruire una nuova fabbrica in Russia la quale potrebbe produrre almeno 6.000 droni di progettazione iraniana, per la guerra in .

Un rapporto del WSJ cita funzionari di un paese allineato con gli Stati Uniti, ha visitato la Russia all’inizio di gennaio per ispezionare il sito pianificato per definire i dettagli e avviare il progetto.

Teheran ha già fornito a Mosca centinaia di droni, utilizzati per attaccare obiettivi militari e civili in Ucraina.

L’amministrazione Biden ha espresso preoccupazione per la crescita di un “partenariato di difesa a tutti gli effetti” tra Russia e .

Secondo la Casa Bianca, Mosca stava preparando i piloti iraniani a pilotare aerei da combattimento russi, entro la fine dell’anno scorso.

I colloqui si sono trasformati in piani concreti con la visita del 5 gennaio c.a. nella città russa di Yelabuga, a circa 600 miglia a est di Moscai.

I funzionari hanno aggiunto che la delegazione iraniana era guidata da un generale, capo dell’Organizzazione per la ricerca e della forza aerospaziale del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, ed un amministratore delegato dell’industria aeronautica iraniana di Quds, un importante produttore di difesa che, secondo gli Stati Uniti , è fondamentale per lo sviluppo e la costruzione del i droni del paese.

L’Iran ha attualmente fornito alla Russia i cosiddetti droni suicidi, noti anche come Shahed-136, che sono dotati di una piccola quantità di esplosivi che esplodono quando l’aereo senza pilota entra in collisione con i loro obiettivi previsti, secondo funzionari statunitensi e ucraini.

La prima testimonianza dell’uso di uno Shahed 136 da parte delle forze armate russe in territorio ucraino si è avuta il 13 settembre 2022, quando è stata rinvenuta la carcassa di un drone di questo tipo recante il suo nome in russo nei pressi di Kupjans’k.

Secondo l’intelligence britannica tali sarebbero state utilizzate da parte dell’esercito russo già nel mese di agosto e, nei mesi precedenti, fonti dell’intelligence statunitense e funzionari ucraini avevano affermato che l’Iran, nonostante lo avesse negato, aveva fornito alla Russia diverse centinaia di droni, tra cui proprio gli Shahed 136.

Gli Shahed sono stati quindi ripetutamente utilizzati nel corso dell’invasione russa ai danni dell’Ucraina, ne sono esempi gli attacchi su Odessa del 23 settembre 2022 e dei due giorni successivi.

Il 5 ottobre successivo è stato testimoniato il primo attacco con droni Shahed 136 nell’oblast’ di Kiev, in particolare sulla città di Bila Cerkva, sita circa 90 km a sud di Kiev. Il 13 ottobre, infine, gli Shahed 136 hanno raggiunto per la prima volta la capitale ucraina. (1)

e Russia stanno ora sviluppando un nuovo motore per l’aereo Shahed-136, che gli consentirà di viaggiare più lontano e velocemente.

Il drone all’avanguardia sarebbe stato creato nella nuova fabbrica. Ciò potrebbe creare nuove difficoltà per l’Ucraina e altri paesi che potrebbero diventare bersagli dei droni.

La fabbrica di droni fa parte di un accordo da 1 miliardo di dollari tra Russia e Mosca.

Con contributi delle agenzie.

(1) Shahed 136

[Difesa Militare / Aeronautica / Nautica / Terra / Trasporti]

Condividi nei social