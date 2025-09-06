In Italy, the proceeds of fines issued by the municipal police can be allocated to supplementary pension plans for its officers, according to specific regulations. Article 208, paragraph 4, letter a), of Legislative Decree No. 285/1992 (New Highway Code) provides for the possibility for local authorities to allocate part of the proceeds from administrative fines to supplementary pension plans for permanent municipal police personnel.

This regulation was further clarified by the Constitutional Court with Ruling No. 42 of 2000, which established that the legislator intended to establish a special fund funded by the proceeds of fines, available to local authorities for specific purposes, leaving room for their discretion.

In practice, several municipalities have implemented agreements to allocate a portion of fine revenue to supplementary pension funds. In Milan, for example, an agreement was signed that provides for the allocation of 3% of fine revenue to the supplementary pension fund for traffic police officers, resulting in a net worth of approximately €3 million, equivalent to approximately €850 per year for each officer.

In Rome, too, under the new decentralized contract, supplementary pension provision is funded by revenue from traffic violations, creating a direct link between the number of fines issued and the amount allocated to the supplementary pension.

In Parma, in 2023, approximately €250,000, just over 3% of fine revenue (which amounted to €16.783 million), was allocated to the supplementary pension fund for local police officers.

It is important to note that, although the law allows this allocation, the actual percentage allocated can vary significantly from municipality to municipality and is often far lower than the 50% required by Article 208 of the Highway Code.

Furthermore, the unions have emphasized that there is no direct incentive for traffic wardens to issue more fines, and that the idea of ​​a direct link between the number of fines and pensions has not been accepted.

The funds are managed by monitoring bodies established through public tenders, and the contributions paid are considered part of the traffic warden’s salary, with tax benefits for workers.

< hr />

Pensioni polizia municipale Finanziate da Multe. Conflitto d’interessi o casualità?

In Italia, i proventi delle multe comminate dalla polizia municipale possono essere destinati a finalità di previdenza integrativa per i suoi agenti, in base a normative specifiche. L’articolo 208, comma 4, lettera a), del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli enti locali di devolvere parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per il personale dei corpi di polizia municipale a tempo indeterminato.

Tale normativa è stata ulteriormente chiarita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 42 del 2000, che ha stabilito che il legislatore ha inteso costituire un fondo speciale alimentato dai proventi delle sanzioni, a disposizione degli enti locali per specifiche finalità, lasciando spazio alla discrezionalità degli stessi.

In pratica, diversi comuni hanno attuato accordi per destinare una quota degli introiti delle multe a fondi pensione integrativi. A Milano, ad esempio, è stato siglato un accordo che prevede la destinazione del 3% degli introiti delle multe al fondo per la pensione integrativa dei vigili urbani, con un tesoretto di circa 3 milioni di euro, corrispondente a circa 850 euro l’anno per ciascun agente.

Anche a Roma, nel nuovo contratto decentrato, la previdenza complementare è finanziata dai proventi della riscossione delle entrate per violazione del codice della strada, creando un legame diretto tra il numero di multe elevate e l’importo destinato alla pensione integrativa.

A Parma, nel 2023, circa 250 mila euro, poco più del 3% degli introiti delle multe (che ammontavano a 16,783 milioni di euro), sono stati destinati alla previdenza complementare degli agenti della polizia locale.

È importante sottolineare che, sebbene la normativa consenta questa destinazione, la percentuale effettivamente devoluta può variare notevolmente da comune a comune e spesso è molto inferiore al 50% previsto dall’articolo 208 del Codice della Strada.

Inoltre, le sigle sindacali hanno sottolineato che non esiste alcun incentivo diretto per i vigili a emettere più multe, e che l’idea di un legame diretto tra numero di multe e pensione non è stata accettata.

I fondi sono gestiti da organismi di monitoraggio istituiti con gare pubbliche, e i contributi versati sono considerati parte della retribuzione del vigile, con benefici fiscali per i lavoratori.

