NASA aggiorna il piano Artemis

La NASA ha pubblicato una bozza aggiornata del suo programma Artemis per riportare gli astronauti statunitensi sulla Luna e istituire una presenza umana permanente lì, a partire dallo sbarco della prima donna e del prossimo uomo sulla Luna nel 2024.

Sono passati quasi 50 anni da quando gli ultimi astronauti hanno lasciato la Luna durante la missione Apollo 17 nel 1972.

La NASA afferma che l’Artemis Lunar Exploration Program ha compiuto notevoli progressi negli ultimi 18 mesi. Nonostante i grandi superamenti dei costi, il gigantesco razzo Space Launch System (SLS) è sottoposto a test finali a terra, che si concluderanno con un test di fuoco caldo nei prossimi due mesi prima di essere spedito al Kennedy Space Center in Florida per l’assemblaggio finale e l’integrazione con l’Orion navicella spaziale.

Una volta che l’SLS sarà autorizzato al volo, la prima missione Orion , Artemis I, decollerà nel 2021 per un test cislunare autonomo per verificare il supporto vitale, la comunicazione e altri sistemi. Questo sarà seguito dall’Artemis II con equipaggio nel 2023, durante il quale gli astronauti si separeranno dalla fase di propulsione criogenica provvisoria per poi esercitarsi ad avvicinarsi e allontanarsi manualmente da essa come prova per futuri rendezvous, operazioni di prossimità e manovre di attracco durante l’Artemis III e successive missioni.

Nel frattempo, la NASA utilizzerà servizi di consegna commerciale per far atterrare strumenti e dimostratori tecnologici sulla Luna due volte all’anno, a partire dal prossimo anno, come un modo per saperne di più sulle potenziali aree di atterraggio e sviluppare tecnologia per le operazioni con equipaggio.

L’evento principale è previsto per il 2024. Artemis III verrà lanciato e l’Orion attraccherà con un lander lunare per portare gli astronauti in superficie, o con l’ avamposto del Gateway prima di trasferirsi sul lander.

L’integrazione dei componenti dell’avamposto Gateway è prevista nel 2023, anche se non è ancora stato determinato se la stazione semiautonoma verrà utilizzata per Artemis III. Tuttavia, si prevede che sarà in grado di condurre autonomamente esperimenti di meteorologia spaziale prima delle prime visite.

Alla fine, il Gateway sarà utilizzato come area di sosta per il lancio e il coordinamento di missioni di superficie con equipaggio, inclusa la costruzione del campo base di Artemis che ospiterà nuovi rover, sistemi di alimentazione e habitat.

