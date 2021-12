New York State Forest Rangers

Reading Time: 1 minute read

I Forest Rangers sono un corpo di polizia ambientale sotto la direzione del Dipartimento di conservazione ambientale dello Stato di New York e hanno giurisdizione in tutto il territorio statale.

Il Corpo nasce nel 1885, con la creazione da parte dello Stato Neworkese della Forest Preserve of New York State, riserva statale lungo i Monti Adirondack e Catskill, nella catena degli Appalachi.

Originariamente gli attuali rangers erano impiegato solo come firewarden, guardiafuochi forestali, questo fino al 1911 quando nacque il Dipartimento di conservazione ambientale e assunsero la denominazione e i compiti attuali.

Nel 1912 avvennero dei cambiamenti significativi. Il più importante fu la fusione tra Commissione per la caccia, la pesca e le foreste, Forest Purchasing Board, State Water Supply Commission e Commissioners of Whater Power in the Black River in un’unica agenzia: la Conservation Commission, divisa in tre dipartimenti: Game and Fish, Forests and Lands e Internal Waters.

Il cambiamento colpì ovviamente anche gli operatori antincendio: il titolo di “fire superintendent” divenne “district ranger”, “fire patrolman” divenne “Forest Ranger” e nacque la qualifica di “fire warden” all’interno del reparto di rangers.

Parimenti cambiarono anche i loro compiti: da allora si dovettero occupare anche dei furti di legname, del bracconaggio, della pesca di frodo e di tutti gli altri reati, diventando così un vero e proprio corpo di polizia, qualifica che mantengono da allora.

La loro autonomizzazione avviene però nel 1996, quando in seno al Department of Environmental Conservation, nasce la Forest Rangers Division, nel 2006 divengono ufficiali di polizia a pieno titolo.

Fonte Wikipedia – Foto per gentile concessione dedi Flick

