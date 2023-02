Reading Time: 1 minute read

L’aereo An-225 conosciuto con la sigla Antonov, è stato distrutto durante un incendio a Gostomel.

La direzione dell’Antonov Airlines è stata accusata di aver perso l’aereo a causa della sua irresponsabilità.

L’Hangar in cui c’era l’aereo, non è stata adeguatamente protetta ed evacuata, sebbene fosse possibile.

Il servizio di sicurezza dell’Ucraina ha stabilito che i funzionari dell’impresa statale “Antonov”, nonostante gli avvertimenti delle autorità, non hanno proceduto a trasportare l’aereo An-225 “Mriya” in altro hangar.

La distruzione dell’aereo, durante l’invasione della Russia, è stata inevitabile.

Il 29 marzo, “Ukroboronprom” ha rimosso Serhiy Bychkov dalla carica di direttore generale dell’impresa statale “Antonov” sulla base dei risultati di un’indagine ufficiale dopo aver verificato i singoli fatti.

Nel mese di Gennaio, Focus, aveva dedicato un servizio video all’aereo Antonov. L’Antonov An-225 Mriya è stato un aereo da trasporto strategico. Costruito in un unico esemplare, detiene il record di aereo con la maggiore lunghezza di sempre e quello di maggiore apertura alare tra gli aerei entrati effettivamente in servizio, mentre è il terzo in termini di apertura alare tra tutti gli aerei mai costruiti, dopo lo Scaled Composites Stratolaunch e lo Hughes H-4 Hercules.

Ha effettuato anche consegne in Italia, all’aeroporto di Milano-Malpensa, dove ha prestato servizio nel 2012, per caricare un reattore, nel febbraio-marzo del 2015, con il compito di scaricare della merce (operazione per la quale sono stati necessari quattro voli), e nel maggio 2016, quando ha trasportato presso lo scalo lombardo una turbina con massa di 52 tonnellate. Nell’agosto 2018 l’An-225 è atterrato anche all’aeroporto di Roma-Fiumicino, senza carico e scarico di merci, ma solamente per uno scalo tecnico con rifornimento di carburante.

Tra gli interessati alla ricostruzione dell’An-225, c’è anche il bilionario Richard Branson.

Attualmente l’aereo rivive in un gioco di aviazione per computer.

