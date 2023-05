Reading Time: 2 minutes read

La massima considerazione data al mantenimento dell’integrità editoriale e della fiducia dei lettori, attraverso trasparenza e standard che riflettono i valori dell’Agenzia di Stampa , portano ad una modifica nei contenuti pubblicati nel sito web.

Il ritmo del cambiamento nel settore dei online comporta cambiamenti affinché è possibile fornire un prodotto editoriale adeguato alle esigenze delle parti interessate e in particolare ai nostri lettori/utenti.

Premesso quanto sopra, da oggi il sito web dell’agenzia di stampa tratterà esclusivamente contenuti giornalistici di , mentre quanto altro palesemente configurabile a pubblicità verrà vagliato e avrà destinazione su altre testate.

A tal proposito tutto ciò inerente a quei settori in cui facilmente i contenuti sono considerabili pubblicitari, essi troveranno un posto più adeguato come la rivista digitale STILE DI VITA.

Altresì quanto inerente al settore equitazione, escluso lo sport, avrà, invece una rivista digitale ben delineata; nata nel novembre 2021 in supporto al di un fotografo fiorentino e sviluppatasi poi nel tempo sino a giungere ad oggi con la collaborazione di un esperto del settore che opera in Lombardia. EQUESTRIAN REPORTERS ha da recente modificato grafica e settori di informazione. All’interno di essa non troverete lo , in quanto esso è prerogativa dell’agenzia di stampa.

Infine uno altro settore particolarmente unico è quello della spiritualità. Il progetto, inizialmente partito da una comunità cattolica locale fiorentina, oggi si è diffuso in Italia e all’estero, varcando confini inaspettati in cui vi sono utenti di provenienza come il , Messico, Argentina, , ma anche in come Francia, Spagna, ecc. IL CAMMINO SPIRITUALE è oggi anch’esso risistemato nelle rubriche e grafica migliorata.

Quanto sopra affinché i contenuti a pagamento saranno distinguibili da quelli editoriali attraverso l’etichettatura ed in conformità con le Linee guida, al fine di garantire la massima protezione dell’integrità giornalistica.

Riepilogando.

Le testate in cui è possibile pubblicare articoli sponsorizzati, comunicati stampa a pagamento, redazionali personalizzati, bilanci, sondaggi, campagne politiche, ed altro nei settori in cui l’informazione giornalistica lascia lo spazio alla comunicazione marketing.

L’Editore

LINEA GUIDA PER I CONTENUTI A PAGAMENTO NELLE RIVISTE ALLEGATE AD EMMEGI.

