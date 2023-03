Reading Time: 1 minute read

Le nuove dell’UE sulla guerra della Russia in , adottate sabato, prendono di mira 121 persone ed entità, compresi i produttori di droni iraniani.

Le misure sono il decimo round di sanzioni dell’Unione europea volte a ridurre le finanze e le forniture militari della Russia, utilizzate nella sua invasione iniziata un anno fa.

Fanno eco alle sanzioni annunciate venerdì dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna e fanno seguito a una dichiarazione del G7 che metteva in guardia contro sanzioni, per qualsiasi paese che favorisse la Russia nella sua guerra.

Le ultime sanzioni dell’UE prendono di mira altre 96 entità russe, ovvero imprese o agenzie statali, tra cui altre tre banche russe, secondo una dichiarazione dell’UE.

Sette entità iraniane sono incluse in questo round, tutti produttori di droni autoesplosivi che la Russia ha utilizzato per colpire obiettivi ucraini, tra cui infrastrutture ed edifici residenziali.

Il divieto di esportazione di beni industriali in Russia viene esteso per includere articoli a duplice uso come elettronica, veicoli specializzati, parti di macchine, pezzi di ricambio per camion e motori a reazione, antenne, gru, droni, materiali di terre rare, circuiti elettronici e termo camere.

Il commercio di quei beni, che le prove sul campo di battaglia suggeriscono che Mosca stia usando per la sua guerra, ammonta a più di 11 miliardi di euro ($ 12 miliardi), secondo i funzionari dell’UE.

Sono state intensificate le sanzioni contro gli organi di propaganda della Russia, con provvedimenti per sospendere le licenze di trasmissione degli organi di stampa arabi dei gruppi mediatici controllati dallo stato RT e Sputnik , che sono già vietati in .

