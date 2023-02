Reading Time: 3 minutes read

La commissione per l’industria, la ricerca e l’energia ha adottato la sua posizione sulla proposta di revisione della direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia (EPBD) con 49 voti favorevoli, 18 contrari e 6 astensioni.

I suoi obiettivi principali sono ridurre sostanzialmente le emissioni di gas a effetto serra (GHG) e il consumo di energia nel settore edilizio dell’UE entro il 2030, e renderlo climaticamente neutro entro il 2050. Mira inoltre ad aumentare il tasso di ristrutturazioni di edifici inefficienti dal punto di vista energetico e migliorare le informazioni su prestazione energetica.

Obiettivi di riduzione delle emissioni

Secondo il testo adottato, tutti i nuovi edifici dovrebbero essere a emissioni zero dal 2028, mentre i nuovi edifici occupati, gestiti o di proprietà di autorità pubbliche dal 2026 (la Commissione ha proposto rispettivamente il 2030 e il 2027). Tutti i nuovi edifici dovrebbero essere dotati di tecnologie solari entro il 2028, ove tecnicamente idoneo ed economicamente fattibile, mentre gli edifici residenziali in fase di ristrutturazione hanno tempo fino al 2032 per conformarsi.

Gli edifici residenziali dovrebbero raggiungere almeno la classe di prestazione energetica E entro il 2030 e D entro il 2033. Gli edifici non residenziali e pubblici dovrebbero raggiungere le stesse classi rispettivamente entro il 2027 e il 2030 (la Commissione ha proposto F ed E).

Misure nazionali e deroghe

Tutte le misure necessarie per raggiungere questi obiettivi sarebbero stabilite da ciascuno Stato membro nei piani nazionali di ristrutturazione. Per tenere conto dei diversi stock edilizi dei paesi dell’UE, la lettera G dovrebbe corrispondere al 15% degli edifici con le peggiori prestazioni nel parco nazionale.

I monumenti sarebbero esclusi dalle nuove regole, mentre i paesi dell’UE potrebbero decidere di escludere anche gli edifici protetti per il loro particolare valore architettonico o storico, gli edifici tecnici, l’uso temporaneo di edifici o chiese e luoghi di culto. Gli Stati membri possono anche esentare gli alloggi pubblici sociali, laddove i lavori di ristrutturazione porterebbero ad aumenti degli affitti che non possono essere compensati risparmiando sulle bollette energetiche.

I deputati vogliono inoltre consentire agli Stati membri di adeguare i nuovi obiettivi in ​​una quota limitata di edifici coperti dai requisiti a seconda della fattibilità economica e tecnica dei lavori di ristrutturazione e della disponibilità di manodopera qualificata.

Sostegno alle misure contro la povertà energetica

I piani nazionali di ristrutturazione dovrebbero includere regimi di sostegno con obiettivi realistici e misure per facilitare l’accesso a sovvenzioni e finanziamenti. Gli Stati membri devono istituire punti di informazione gratuiti e programmi di ristrutturazione a costo zero. Le misure finanziarie dovrebbero fornire un premio importante per ristrutturazioni profonde, in particolare degli edifici con le prestazioni peggiori, e sovvenzioni e sussidi mirati dovrebbero essere messi a disposizione delle famiglie vulnerabili.

Divieto di impianti di riscaldamento a combustibili fossili entro il 2035

I paesi dell’UE dovrebbero garantire che l’uso di combustibili fossili negli impianti di riscaldamento, per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, ristrutturazioni profonde o rinnovamenti dell’impianto di riscaldamento, non sia autorizzato dalla data di recepimento della presente direttiva. Dovrebbero essere completamente eliminate entro il 2035, a meno che la Commissione europea non ne consenta l’uso fino al 2040, affermano i deputati.

Citazione

Il relatore sulla direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, Ciarán Cuffe (Verdi/ALE, IE) ha dichiarato: “L’aumento dei prezzi dell’energia ha posto l’accento sull’efficienza energetica e sulle misure di risparmio, e il miglioramento delle prestazioni degli edifici in ridurrà continuamente le bollette energetiche e la dipendenza dalle importazioni di energia . Vogliamo che l’EPBD riduca la povertà energetica, riduca le emissioni e fornisca ambienti interni migliori per la salute delle persone. Questa è anche una strategia di crescita per l’Europa che offrirà centinaia di migliaia di posti di locali di buona qualità nei settori delle costruzioni, delle ristrutturazioni e delle energie rinnovabili, migliorando al contempo il benessere di milioni di persone che vivono in Europa”.

Prossimi passi

Il disegno di legge sarà sottoposto a votazione dall’Assemblea plenaria durante la sessione plenaria del 13-16 marzo e diventerà la posizione negoziale del Parlamento. I deputati avvieranno quindi i negoziati con il Consiglio per concordare la forma finale del disegno di legge.

Sfondo

Secondo la Commissione europea , gli edifici nell’UE sono responsabili del 40% del nostro consumo energetico e del 36% delle emissioni di gas serra. Il 15 dicembre 2021, la Commissione europea ha adottato una proposta legislativa per rivedere la direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia (EPBD), nell’ambito del cosiddetto pacchetto “Fit for 55” . Una nuova legge europea sul (luglio 2021) ha sancito sia gli obiettivi del 2030 che quelli del 2050 in una legge europea vincolante.

Fonte

