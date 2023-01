Reading Time: 1 minute read

Il Regolamento (UE) 2022/169 autorizza l’utilizzo di un altro organismo, questa volta un ceppo batterico che ha la funzione di regolatore della flora intestinale; si tratta del Akkermansia muciniphila.

L’immissione in commercio potrà avvenire solo in forma pastorizzata e per la realizzazione di alimenti, a fini medici speciali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 e in integratori alimentari. Anche in questo caso il legislatore impone un limite di utilizzo pari a 3,4 × 1010 cellule/giorno.

L’Akkermansia mucinipihila è un colonizzatore comune nello strato di muco intestinale degli esseri umani, infatti rappresenta il 3-5% della comunità microbica negli individui sani.

L’Unione Europea ha riconosciuto l’Akkermansia muciniphila pastorizzata come un nuovo alimento. Tuttavia, la sicurezza dell’uso di Akkermansia muciniphila, come trattamento durante gli stati patologici, non è stata ancora stabilita.

