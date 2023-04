Reading Time: 1 minute read

Il nuovo rapporto delle Nazioni Unite chiamato “Principi dell’8 marzo” chiede la depenalizzazione dei reati relativi a “sesso, uso di droghe, HIV, salute sessuale e riproduttiva, senzatetto e povertà”

Il rapporto è stato scritto dal Comitato internazionale dei giuristi (ICJ), UNAIDS e dall’Ufficio dell’Alto commissario per i (OHCHR), con l’obiettivo di guidare “l’applicazione del diritto internazionale dei diritti umani al diritto penale”.

La crescente tendenza alla sovra criminalizzazione per quanto riguarda l’aborto, il sesso consensuale, l’ID di genere, l’HIV, l’uso di droghe e la povertà creano stigmatizzazione e negano servizi / diritti agli individui.

Le leggi devono essere incentrate sull’assenza di consenso anziché sulla coercizione / forza perché violano i diritti umani.

Il diritto penale deve essere chiaro, accessibile e comprensibile a tutti. La legge deve definire con precisione ciò che è e non è un crimine e non essere eccessivamente ampia. In caso di ambiguità nella legge, dovrebbe essere interpretato a favore dell’imputato.

Nessuno può essere ritenuto responsabile di un reato a meno che tale persona non abbia commesso un’azione o un’omissione volontaria come definito in quel reato. La responsabilità penale non può essere basata solo su pensieri, intenzioni, convinzioni o status.

Quanto sopra estrapolato e tradotto in parte in lingua italiana da una fonte in twitter*, mentre i LINK a Fonti ufficiali sono i seguenti:

1) icj.org (PDF).

2) borgenproject.org (Sito Web).

3) MazeLove14 – Twitter*

[Corrispondenze – Attualità – Esteri – Italia / Geopolitica]

Condividi nei social