Il nuovo gruppo Shimano CUES cerca di fornire tutte le soluzioni per le trasmissioni a 9, 10 e 11 velocità e consolida l’introduzione della Linkglide. La maggiore semplicità e compatibilità nelle gamme comporterà anche la durata le prestazioni e la precisione di alto livello. Questo è ciò che Shimano promette con CUES.

Il brand giapponese lo definisce un “ecosistema”, ma potremmo anche considerarlo un “super gruppo” che ci ricorda molto lo Shimano GRX , dove diverse configurazioni di funzionalità e prezzo convivono sotto lo stesso nome.

Il gruppo CUES cerca di avere diverse configurazioni per trasmissioni a 9, 10 e 11 velocità che condividano gli elementi di base e le parti di ricambio come catene, pulegge o cassette. Ciò dovrebbe aiutare a semplificare gli inventari dei negozi e probabilmente rendere la gamma e la compatibilità più comprensibili per i ciclisti di fascia . – Hanno detto alla Shimano –

La tecnologia Linkglide nasce nel 2021 come alternativa alla nota tecnologia Hyperglide. Quando Shimano è stato lanciato, si parlava già di una maggiore durata, che si rifletteva in esempi come il fatto che in condizioni fangose ​​le cassette Linkglide potevano avere una durata tre volte superiore rispetto all’Hyperglide.

Sebbene all’epoca si presumesse che questa tecnologia fosse principalmente incentrata sulle e-bike , il marchio giapponese aveva già chiarito che non era il suo unico target di riferimento.

A quel tempo, Filip Scholliers, product manager Shimano MTB, aveva già affermato che “Hyperglide+ è fatto per essere veloce e Linkglide è fatto per durare” senza specificare il tipo di bici.

Per i ciclisti meno esperti, questo può garantire che la trasmissione duri più a lungo e sia più efficiente quando si cambia con carico o forza eccessivi.

Come si ottiene tutto questo? Ebbene, ad esempio, i denti delle cassette Linkglide sono più alti e spessi e questo significa una maggiore superficie di contatto con la catena. Ovviamente la parte negativa e la differenza con l’Hyperglide, al di là delle differenze di precisione, è il peso.

Il mondo va avanti e la vita ugualmente. C’è chi non è mai sceso da uno Shimano SLX e c’è chi di noi è stato molto felice quando ha avuto la prima bici con uno Shimano Alivio. Tutto sommato, potevamo vantarci un po’ dell’Altus mentre sognavamo di raggiungere la vetta con un XTR .

Resta ancora da confermare quali saranno tutti i gruppi sostituiti da CUES . In effetti, non vi è alcuna conferma ufficiale che il suo lancio significhi la scomparsa di altri gruppi o gamme.

In ogni caso, sappiamo che il cambiamento riguarda fondamentalmente la gamma MTB della SLX e inferiori, quindi saremmo di fronte alla scomparsa di Alivio, Acera e Altus. A nostra volta, nutriamo seri dubbi sul futuro di Deore nonostante il suo recente rinnovo.

La verità è che vedremo ancora molti dei “vecchi” gruppi a 9, 10 e 11 velocità sulle bici più recenti. Sono validi come prima ed è probabile che, per quanto ne sappiamo, gli Shimano CUES non arriveranno nelle catene di montaggio fino alla fine del 2023 (nessuna ufficiale al riguardo).

