Reading Time: 2 minutes read

Okinawa si sta preparando per la stagione della fioritura dei ciliegi con una serie di eventi e festival per accogliere i visitatori desiderosi di assistere alla prima rappresentazione di questo spettacolo magico.

Grazie al suo clima subtropicale, la prefettura più meridionale di Okinawa gode dei primi fiori di ciliegio in fiore in tutto il Giappone, con alcuni visti già a metà gennaio. Non solo arrivano prima, ma hanno un colore rosa unico e vibrante, più scuro delle sfumature viste altrove in Giappone.

Di tutti i ciliegi in Giappone, il più diffuso è il Yoshino (Somei-Yoshino) e il Yamazakura Hill, e queste due specie sono caratterizzate da un colore rosa pallido, quasi bianco, quando sono in fiore. Sebbene entrambe queste specie possano essere trovate nell’arcipelago, la varietà di ciliegio più comune a Okinawa è l’Hikanzakura, che ha un petalo rosa scuro.

Inoltre, i ciliegi della prefettura terminano la loro fioritura in modo diverso, con i loro fiori rosa scuro che cadono quasi intatti a terra, a differenza di altre varietà, che perdono i petali uno ad uno… Okinawa offre un’esperienza di fioritura dei ciliegi davvero unica!

L’arrivo di questi bellissimi e delicati fiori è uno dei momenti salienti del calendario degli eventi del Giappone, con vari festival che si svolgono durante i primi mesi dell’anno. Per aiutarci con questa guida, l’Okinawa Convention and Visitors Bureau ha fornito informazioni su alcuni degli eventi che si svolgeranno sull’isola principale di Okinawa nel 2023:

Dal 21 al 29 gennaio, le antiche rovine del castello di Nakijin diventano lo sfondo dei festeggiamenti che durano una settimana. Il castello del XIII secolo, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è il secondo più grande di Okinawa, con oltre 1,5 chilometri di mura. Per aiutare il maggior numero possibile di visitatori a godersi i festeggiamenti, le mura del castello saranno illuminate, permettendo ai visitatori di godersi la fioritura dei ciliegi sia di notte che di giorno. Per tutta la settimana si svolgono una serie di arti e spettacoli tradizionali Ryukyu.

Inoltre, trattandosi di un sito di grande importanza storica per la prefettura, sono disponibili visite guidate a partire da ¥ 3.000 (circa £ 18) per coloro che desiderano saperne di più.

Il momento clou di questo evento di due giorni è il percorso di due chilometri fiancheggiato da oltre 20.000 alberi di ciliegio in fiore, uno spettacolo meraviglioso tutto l’anno ma davvero speciale in questo periodo dell’anno.

Questo evento rappresenta anche un’opportunità per i viaggiatori di godersi le danze tradizionali di Okinawa di eisa e Ryukyu, con spettacoli programmati per entrambi i giorni.

Inoltre, da gennaio a maggio, Okinawa vede anche la fioritura di una miriade di molti altri fiori e celebra il Carnevale dei fiori di Okinawa , che si svolge in diverse forme in tutta la prefettura con momenti salienti tra cui il Festival dell’azalea del villaggio di Higashi, il giglio dell’isola di Ie Festival e la fiera della bouganville di Okinawa.

Per ulteriori informazioni su Okinawa, visitare https://visitokinawajapan.com/ .

[Stile di Vita – Un modo di vivere]

Condividi nei social