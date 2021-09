Olanda, primo camper a energia solare

Reading Time: 2 minutes read

L’industria automobilistica ha iniziato ad aumentare i veicoli a batteria, ma gli studenti a Eindhoven University of Technology nei Paesi Bassi stanno già pensando a cosa verrà dopo quello che c’è attualmente sul mercato.

Un gruppo di 22 coeds che lavora sotto il nome di ‘Squadra solare Eindhoven’ ha appena svelato Stella Vita, il primo camper al mondo interamente alimentato a celle solari, secondo Ars Technica.

Il veicolo presenta un tetto a comparsa rivestito con pannelli solari che gli studenti sostengono di produrre abbastanza elettricità, per percorrere oltre 450 miglia in un solo giorno.

La Stella Vita, che il team definisce una “casa su ruote” autosufficiente, presenta un design a goccia che si inclina nella parte posteriore.

Non è il design più esteticamente gradevole, ma il tetto lungo offre molta superficie per i pannelli solari.

Per massimizzare ulteriormente questo spazio, ci sono due partizioni appena sotto la linea del tetto che spuntano su entrambi i lati del veicolo, raddoppiando efficacemente la quantità di area del pannello solare a 57,4 piedi quadrati.

Si apre anche il tetto, aumentando lo spazio interno del camper accessibile tramite un set posteriore di porte suicide sul lato passeggero.

All’interno, troverai una piccola zona cottura e un frigorifero, entrambi a energia solare, nonché un bagno, un divano e un letto a grandezza naturale con camera per due adulti.

Sebbene non ci siano dettagli sul pacco batteria o sul propulsore del camper, il team solare Eindhoven afferma che l’installazione solare del camper sarà in grado di produrre energia sufficiente per percorrere fino a 453 miglia in una giornata di sole, se l’uso dell’apparecchio è ridotto al minimo.

Ci vorranno tra due e tre giorni prima che la casa mobile si ricarichi completamente, quindi è più adatta per viaggi piacevoli dove è possibile programmare fermate di qualche giorno o più.

Per mostrare cosa può fare la Stella Vita, il team solare Eindhoven ha in programma di portare il suo camper in un lungo viaggio questo mese.

In questo momento, il piano è di partire da Eindhoven domenica 19 settembre e guidare fino a Punta de Tarifa, la punta più meridionale della Spagna e dell’Europa continentale.

La distanza tra i due punti è di 1.468,5 miglia, quindi sarà una buona prova delle capacità del camper.

