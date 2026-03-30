Un condomino di Firenze ha acceso un faro su un sistema opaco: ditta letturista illegittima, amministratore negligente, e una legge calpestata.

Il 9 marzo 2026, una PEC formale chiedeva l’allontanamento della ditta letturista, priva di delibera assembleare dal 2017 al 2025.

Nonostante ciò, il 30 marzo, un loro operatore ha suonato due volte, bussato alla porta e lasciato un foglietto con scritto: “massima urgenza”, riferendosi a una lettura del contatore datata maggio 2024.

Un gesto che non è un errore, ma una pressione psicologica illegittima.

La Delibera ARERA 311/2019/R/idr è chiara: le ditte letturiste possono solo leggere i contatori, non fatturare, riscuotere o minacciare.

Il TAR Lazio (sent. 7720/2021) ha già condannato X con 2 milioni di euro per pratiche simili.

Il condomino, un giornalista d’inchiesta, ha risposto con documenti, non urla. Ha inviato la lettura del contatore e ha richiamato i suoi diritti. Ma l’amministratore, invece di agire, ha preferito il silenzio.

Questa non è una polemica. È una battaglia per la legalità. Perché, come dice una sentenza della Cassazione, “la prassi comune non legittima l’illegalità”.

A Florence condominium owner has shed light on an opaque system: an illegitimate meter reading company, a negligent administrator, and a law being flouted.

On March 9, 2026, a formal certified email (PEC) requested the removal of the meter reading company, which had not received a resolution from the assembly from 2017 to 2025.

Despite this, on March 30, one of their operators rang the doorbell twice, knocked on the door, and left a note reading “maximum urgency,” referring to a meter reading dated May 2024.

This action is not a mistake, but unlawful psychological pressure.

ARERA Resolution 311/2019/R/idr is clear: meter reading companies can only read meters, not bill, collect, or threaten.

The Lazio Regional Administrative Court (Regional Administrative Court, Ruling 7720/2021) has already fined X €2 million for similar practices.

The condominium owner, an investigative journalist, responded with documents, not with a rant. He submitted his meter reading and asserted his rights. But the administrator, rather than take action, chose silence.

This isn’t a controversy. It’s a battle for legality. Because, as a Supreme Court ruling states, “common practice does not legitimize illegality.”

Informazioni sull'autore Redazione Reporters Contributor [Corrispondenze - Attualità - Esteri - Italia / Geopolitica] Visualizza tutti gli articoli