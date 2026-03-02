Milano, 2 marzo 2026 – In un settore dove trasparenza e controllabilità sono fondamentali, crescono le segnalazioni di pratiche ambigue nella gestione dei condomini, in particolare da parte di studi associati.

Il caso di un referente che firma atti con geroglifici, si presenta in assemblea come nuovo gestore senza comunicazione formale e vede il verbale redatto con la sola dicitura “L’Amministratore” solleva gravi dubbi sulla correttezza amministrativa.

Il nodo della firma: leggibilità e valore legale

La firma di un amministratore non è un semplice segno grafico, ma un elemento identificativo essenziale. Sebbene la Cassazione (sent. n. 27163/2017) abbia chiarito che la mancata firma del presidente non invalida il verbale, ha altresì sottolineato che la sottoscrizione attribuisce al documento il valore di scrittura privata, provando la provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori.

Firme illeggibili o “geroglifiche” sui documenti di uno studio associato e negli atti condominiali, non soddisfano questo requisito. L’atto perde valore probatorio e può essere impugnato per falsità materiale (art. 485 c.p.) se si dimostra che il firmatario non è identificabile o che la firma è contraffatta. Inoltre, la giurisprudenza penale (Cass. Pen. n. 29172/2016) ha stabilito che un verbale che attesti una delibera mai presa configura un reato, a prescindere dalla firma.

Il verbale: chiarezza obbligatoria, anonimato inaccettabile.

Il verbale dell’assemblea è l’atto fondamentale della vita condominiale. Deve riportare, come previsto dall’art. 1136 c.c., le persone presenti, le deliberazioni, il quorum e i dissenzienti.

La dicitura generica “L’Amministratore” è irregolare e lesiva del diritto di controllo dei condomini. L’art. 1129 c.c. impone all’amministratore di comunicare i propri dati al momento dell’accettazione dell’incarico. Il verbale, come atto ufficiale, deve quindi indicare nome, cognome e codice fiscale del professionista o del referente dello studio associato operativo.

Omettere questi dati equivale a negare la possibilità di esercitare azioni di responsabilità, configurando un vizio di trasparenza.

Lo studio associato e la comunicazione ai condomini.

Uno studio associato può essere legittimamente nominato amministratore (Cass. n. 25189/2021). Tuttavia, ogni cambio del referente operativo deve essere comunicato a tutti i condomini, non solo in assemblea. La semplice dichiarazione vocale non basta. La copia del verbale, che deve essere trasmessa entro un termine congruo (di norma 30 giorni), costituisce la comunicazione ufficiale (art. 1136 c.c.). La comunicazione deve avvenire con modalità tracciabili (PEC, raccomandata, consegna con ricevuta).

Responsabilità civile e penale: il rischio concreto

Un’amministrazione opaca espone a gravi conseguenze:

Responsabilità civile (artt. 1218 e 2043 c.c.): per mala gestio, inadempimento contrattuale, danni patrimoniali e non.

Responsabilità penale: per truffa (art. 640 c.p.) se si redigono rendiconti falsi, appropriazione indebita (art. 646 c.p.) se si usano fondi condominiali, falsità ideologica (art. 479 c.p.) se si altera la verità nei documenti. La Cassazione ha più volte ribadito che l’amministratore è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia (art. 1130 c.c.) e che la mancata trasparenza può configurare un abuso di potere.

Se per ipotesi i condomini inviano una PEC allo studio associato chiedendo chi è il referente, e lo studio in tutta fretta risponde con una comnicazione ufficiale, cosa accade?

Il semplice invio di PEC oggi non sanerebbe una situazione illegittima protratta nel tempo. Se il referente ha agito per mesi senza comunicazione formale, gli atti già compiuti (firme, verbali, convocazioni) restano potenzialmente impugnabili per mancanza di trasparenza e identificabilità.

L’art. 1129 c.c. richiede che il nome del referente sia comunicato a tutti i condomini al momento dell’accettazione dell’incarico. Una comunicazione ritardata non ha effetto retroattivo.

La giurisprudenza (Cass. n. 25189/2021) riconosce la legittimità dello studio associato, ma impone chiarezza e continuità informativa. L’omissione iniziale configura un vizio di gestione.

La PEC inviata oggi (per esempio) sana solo da in poi la situazione, ma non elimina la responsabilità per atti precedenti.

La legge obbliga a indicare il nome del referente in un atto di amministrazione per garantire trasparenza, identificabilità e responsabilità.

L’art. 1129 c.c. impone all’amministratore di comunicare i propri dati (nome, cognome, domicilio, PEC) e di affiggerli in un luogo comune accessibile ai terzi.

Se l’amministratore è uno studio associato, il referente operativo deve essere chiaramente indicato nel verbale e negli atti, come ribadito dalla Cass. n. 25189/2021.

La firma “Studio” senza nome non identifica il soggetto e viola il diritto di controllo dei condomini (art. 1130 c.c.).

La L. 1815/1939 richiede che negli studi professionali i nomi dei soci siano noti al pubblico.

Conclusione

La gestione condominiale non può nascondersi dietro firme illeggibili e verbali anonimi. La legge e la giurisprudenza impongono chiarezza, identificabilità e comunicazione. I condomini hanno il diritto di sapere chi li rappresenta e di controllare le sue azioni. Chi opera nell’ombra, rischia non solo l’impugnazione delle proprie decisioni, ma anche gravi conseguenze legali. La trasparenza non è una scelta, è un obbligo di legge.

Articoli di inchiesta

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