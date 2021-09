Omega 3, quali sono e a cosa servono

Reading Time: 2 minutes read

Gli Omega-3 sono essenziali per noi, ma il nostro corpo non li produce a sufficienza e, quindi, con una dieta appropriata si possono regolarmente assumere, nella quantità necessaria senza abusarne.

Gli Omega 3 per i Vegan, Crudisti, Vegetariani, si trovano in alimenti come noci, nocciole e mandorle, cereali, semi di chia e di lino e oli vegetali. Sono inoltre presenti nelle alghe, nei fagioli, piselli, lenticchie, ceci e soia.

Gli effetti benefici degli Omega 3 sono dovuti al fatto che si trovano all’inizio della “cascata dell’acido Arachidonico”, è una serie di reazioni chimiche che porta alla produzione di varie sostanze che svolgono ruoli importanti dal punto di vista biochimico.

L’assunzione di Omega-3 durante un periodo di allenamento intensivo può migliorare la funzionalità dei polmoni degli atleti. L’azione di questi acidi grassi, dimostrata da una ricerca pubblicata sul Journal of Science and Medicine in Sport, è efficace durante e dopo l’esercizio fisico.

Fra i benefici determinati dall’assunzione di cibi che contengono acidi grassi omega 3, bisogna ricordare la prevenzione cardiovascolare e la modulazione dell’umore.

In particolare il consumo di omega 3 riuscirebbe a proteggere dall’angina e da altri eventi coronarici.

Questo tipo di grassi inoltre sarebbe in grado di far abbassare il livello dei trigliceridi, influenzando la loro incorporazione a livello del fegato.

Gli omega 3 porterebbero anche dei benefici contro i dolori alle ossa.

Nei ciclisti professionisti l’ assunzione di integratori contenenti omega-3 sembra aumentare le concentrazioni di ossido nitrico di circa 8 micromoli per litro di sangue, incrementando il flusso sanguigno e dunque rafforzando le prestazioni fisiche degli atleti.

Il 99% del fabbisogno alimentare che il nostro organismo richiede per lavorare al meglio deve essere introdotto con un’alimentazione sana, curata e dedicata, poi l’integrazione arriverà a chiudere i vuoti lasciati dall’intesa attività sportiva.

Per cui, prima di iniziare un qualunque processo d’integrazione, è bene effettuare una visita da un nutrizionista, per calibrarla sulle proprie esigenze.

