OneOceanScience: plus de 6 millions de personnes déjà touchées

A la veille de la journée Océan – Ocean Action Day – de la COP26, l’Ifremer, le CNRS et l’IRD, avec le soutien de la Plateforme Océan & Climat (POC), de Thomas Pesquet et de l’ESA, lancent un appel d’urgence : l’Océan nous concerne tous et il doit être au cœur des négociations sur le climat.

Pour prendre la mesure de ce que les scientifiques font chacun jour pour connaître l’Océan et mieux le préserver, rendez-vous sur le site interactif OneOceanScience et profitez d’un tour du monde digital des sciences océaniques et climatiques.

37 courtes vidéos de scientifiques de 33 pays. Ensemble, ils expliquent pourquoi les sciences océaniques sont essentielles pour mieux connaître et protéger l’Océan – «Why ocean science matters?» – «No science, no future». Cette série de vidéos est un vivier de sujets qui illustrent ce que les scientifiques font pour mieux comprendre les interactions Océan/climat et leurs impacts réciproques.

Financé par le Programme Prioritaire de recherche Océan-Climat et labellisé comme action de la Décennie des sciences océaniques au service du développement durable de l’ONU, OneOceanScience ouvrira demain la journée Océan de la COP26 — Ocean Action Day ­— à Glasgow.

