Reading Time: 2 minutes read

L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) ha rivisto al ribasso la crescita della domanda globale di petrolio di 0,1 milioni di barili al giorno (bpd) per il 2022 e il 2023, e ha stimato che la domanda crescerà rispettivamente di 2,5 milioni e 2,2 milioni di bpd, in 2022 e 2023.

Secondo l’ultimo rapporto mensile sul mercato petrolifero dell’OPEC, quest’anno la domanda di petrolio nell’OCSE aumenterà di circa 1,3 milioni di barili al giorno, così come la domanda nei paesi non-OCSE di 1,3 milioni di barili al giorno.

La domanda nell’OCSE dovrebbe aumentare di 0,3 milioni di barili al giorno il prossimo anno, mentre la domanda nei paesi non OCSE dovrebbe aumentare di 1,9 milioni di barili al giorno.

Il secondo trimestre di quest’anno è stato rivisto al rialzo a causa della domanda di petrolio superiore alle attese nei principali paesi consumatori dell’OCSE. Tuttavia, a causa della politica cinese “zero COVID-19”, delle continue incertezze geopolitiche e dell’attività economica più debole, la domanda di petrolio nel terzo e quarto trimestre è stata rivista al ribasso.

Il rapporto afferma che la crescita della domanda di petrolio il prossimo anno sarà messa alla prova dalle incertezze dell’attività economica e dagli sviluppi geopolitici.

La domanda totale di petrolio dovrebbe ora raggiungere una media di 99,6 milioni di barili al giorno nel 2022 e 101,8 milioni di barili al giorno nel 2023.

La quota di greggio OPEC sulla produzione globale totale è diminuita di 0,4 punti percentuali al 29,1% in ottobre rispetto al mese precedente.

La fornitura globale di petrolio in ottobre è aumentata di circa 0,7 milioni di barili al giorno rispetto al mese precedente, con una media di 101,5 milioni di barili al giorno.

La produzione di petrolio greggio dell’OPEC è stata in media di 29,49 milioni di barili al giorno ad ottobre, con un calo su base mensile di circa 210.000 barili al giorno. Durante questo periodo, la produzione di greggio nell’OPEC è aumentata maggiormente in Nigeria e Iraq, mentre la produzione in Arabia Saudita e Angola è diminuita.