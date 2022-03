Pacifismo e Testate Nucleari, Ipocrisia o ignoranza?

Reading Time: 4 minutes read

Il pacifismo si esprime in un ampio ventaglio di posizioni, da quelle più moderate a quelle più estremiste. Esistono difatti specifiche concezioni di pacifismo fondate essenzialmente su credenze religiose (e quindi su basi fondamentalmente etiche), oppure su ideologie politiche (con combinazioni variabili di etica e pragmatismo).

L’enciclopedia Treccani considera Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre come il primo pacifista occidentale.

Egli scrisse Il progetto di pace perpetua che influenzò Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Immanuel Kant e molti altri pensatori dell’illuminismo, può essere considerata come la prima visione dell’unificazione europea, ispiratrice sia della Società delle Nazioni nel 1919 che dell’ONU.

Immanuel Kant, nella sua opera Progetto per la pace perpetua, afferma che la pace può esistere solamente se avviene la diffusione degli Stati liberali, cioè di stati in cui i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono suddivisi e regna la supremazia del Parlamento. Secondo questo filosofo, lo Stato liberale, basato su libertà e diritto, è la contrapposizione alla sopraffazione ed alla violenza.

Altro motivo è il fatto che se è il parlamento a decidere di fare la guerra, e il parlamento rappresenta il popolo, tale decisione verrà presa solo quando inevitabile.

In base ai termini del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), entrato in vigore il 5 marzo 1970, sono considerate ufficialmente “Stati con armi nucleari” (nuclear weapons states o NWS) quelle nazioni che hanno assemblato e testato ordigni nucleari prima del 1º gennaio 1967: Stati Uniti d’America, Russia (succeduta all’Unione Sovietica), Regno Unito, Francia e Cina, ovvero i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Oltre a queste, altre quattro nazioni, non aderenti al TNP, hanno sviluppato e sono in possesso di armamenti nucleari: India, Pakistan, Corea del Nord (aderente al TNP nel 1985 ma ritiratasi da esso nel 2001) ed Israele (sebbene il governo israeliano non abbia mai confermato ufficialmente di possedere un arsenale nucleare); lo status di queste nazioni circa gli armamenti nucleari non è formalmente riconosciuto dagli organismi internazionali, ma è contemplato nelle pianificazioni strategiche dei principali Stati nucleari.

Il Sudafrica allestì un arsenale nucleare tra la metà degli anni settanta e la fine degli anni ottanta ma scelse spontaneamente di smantellarlo nel 1991; i neo indipendenti Stati di Bielorussia, Kazakistan ed Ucraina si ritrovarono a gestire armi nucleari ex sovietiche dopo la dissoluzione dell’URSS, smantellandole o restituendole alla Russia entro il 1997.

La dissoluzione dell’Unione Sovietica nel 1991 comportò l’abbandono di un considerevole numero di testate nucleari in nazioni ora indipendenti; in particolare, tre dei nuovi Stati nati dalla dissoluzione si ritrovarono a gestire armi nucleari ex-sovietiche: la Bielorussia, il Kazakistan e l’Ucraina.

In Italia quanti sanno della storia di ‘Site Pluto’ ? Un nome in codice NATO di un’installazione militare statunitense situata nel comune di Longare, (Vicenza) ?

In passato venne utilizzata come deposito di “munizioni speciali” (sinonimo per munizioni nucleari) dell’Esercito statunitense, destinate anche all’impiego da parte di reparti dell’Alleanza Atlantica (NATO) (per questi ultimi soltanto in caso di conflitto).

Il sito venne costruito a partire dal 1954, sfruttando una rete di grotte carsiche sotterranee che si intersecano nel sottosuolo del vicentino tra Longare e Costozza, ulteriormente ampliate ed allungate.

Il sito fu dismesso nel 1992 a causa dei mutati scenari strategici e il conseguente ritiro del munizionamento nucleare in dotazione alla 3ª Brigata missili “Aquileia” dell’Esercito Italiano, a seguito dell’Operazione “Echo Silent”; dal 2012 è stato riqualificato e riutilizzato come “Centro per l’addestramento unificato”.

Il Ministero della Difesa americano ha previsto di costruire nella metà del 2013, all’interno dei 22 ettari del Sito Pluto, un Mission training complex, un Centro per l’addestramento unificato dell’US Army. La struttura si svilupperà su un’area di 5 ettari e “…sarà un vero e proprio centro all’avanguardia, dotato di tecnologie di ultima generazione. Potrà ospitare quasi 300 militari al giorno, nel caso delle esercitazioni più gravose. Le unità di stanza a Vicenza, grazie alla nuova struttura, potranno condurre addestramenti mirati, pianificando missioni e simulando ambienti virtuali. L’obiettivo è quello di mantenere «un alto livello di prontezza operativa»”

Nel 1991 l’Ucraina si ritrovò a controllare circa 5.000 testate nucleari tra armi strategiche e tattiche, il terzo arsenale nucleare mondiale dopo Russia e Stati Uniti; a discapito di una certa opposizione interna, il Paese scelse fin dall’inizio la denuclearizzazione ed entro il giugno del 1996 tutte le armi nucleari (ed i loro vettori) furono smantellate o trasferite in Russia. L’Ucraina ha ratificato il TNP, il CTBT ed il trattato START I.

Il Kazakistan si ritrovò in eredità un totale di 1.410 testate nucleari tra missili balistici R-36M e bombe per i bombardieri Tupolev Tu-95, il quarto arsenale nucleare del pianeta. Il Kazakistan ha sottoscritto il TNP, il CTBT ed il trattato START I; l’11 dicembre 2008 il paese ha ratificato il trattato di Semey, che istituisce una zona libera da armi nucleari nel territorio delle ex repubbliche sovietiche dell’Asia centrale.

La condivisione nucleare consiste, per i paesi partecipanti, nel prendere decisioni comuni in materia di politica sulle armi nucleari, nel mantenere le attrezzature tecniche necessarie per l’uso delle armi nucleari (tra cui aerei da guerra, sottomarini ed altri mezzi) e nel conservare le armi nucleari sul proprio territorio. Delle tre potenze nucleari della NATO (Francia, Regno Unito e Stati Uniti), solo gli Stati Uniti hanno fornito armi nucleari per la condivisione.

Al 2018 Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi e Turchia fanno parte del progetto di condivisione nucleare, ospitando ordigni nucleari statunitensi nel proprio territorio.

Fra Italia e Stati Uniti è in vigore in materia il trattato parzialmente segreto denominato “Stone Ax”. A Ghedi Torre ed Aviano gli ordigni atomici presenti sono modello 3, 4 e 7 con potenza massima che arriva fino a 340 kt.

In tempo di pace, gli ordigni nucleari immagazzinati nei paesi “non-nucleari” sono sorvegliati da soldati statunitensi delle USAF Munitions Support Squadrons, che collaborano assieme alle forze dello stato ospitante.

I codici necessari per attivare gli ordigni sono fino all’utilizzo delle armi sotto il controllo degli Stati Uniti.

In caso di guerra le armi devono essere montate su aerei militari dei paesi partecipanti per il loro utilizzo.

L’unica base nucleare tedesca si trova a Büchel, vicino al confine con il Lussemburgo. La base dispone di 11 Protective Aircraft Shelter (PAS) attrezzate con volte a WS3 per lo stoccaggio delle armi nucleari (la capacità massima è di 44). Ci sono 20 bombe nucleari B61 immagazzinate nella base per l’utilizzo da parte dei cacciabombardieri tedeschi PA-200 Tornado IDS dello squadrone JaBoG 33.

