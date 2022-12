Reading Time: 1 minute read

Il governo pakistano non sta educando un’enorme percentuale di ragazze del paese, ha detto Human Rights Watch in un rapporto recente.

Il rapporto dal titolo, “’Devo dare da mangiare a mia figlia o educarla?”: Barriere all’istruzione delle ragazze in Pakistan, “, conclude che molte ragazze semplicemente non hanno accesso all’istruzione, anche a causa della carenza di scuole governative, specialmente per le ragazze.

Quasi 22,5 milioni di bambini pakistani – in un paese con una popolazione di poco più di 200 milioni – sono fuori dalla scuola, e queste la maggior parte ragazze.

Il trentadue percento delle ragazze in età scolare è fuori dalla scuola in Pakistan, rispetto al 21 percento dei ragazzi. Alla nona elementare, solo il 13 percento delle ragazze è ancora a scuola.

HRW