Pakta Fake e PippaBook ci hanno preso gusto, siamo diventati i loro beniamini

La Russia sta bloccando Facebook per limitare i canali sostenuti dallo stato e i siti Web della BBC, Deutsche Welle e Voice of America.

CNN e CBS News hanno dichiarato che avrebbero smesso di trasmettere in Russia e rimosso le linee telefoniche dei giornalisti, con sede in Russia (2).

Nel contempo un post relativo al bombardamento di un’ospedale di maternità nella città di Mariupol è stato oggetto di indagine accurata da parte di PaktaFake e PippaBook, violando ancora una volta i profili degli utenti e diffamandoli pubblicamente.

In qualsiasi caso siccome riteniamo che il loro comportamento da stalker è da Asilo Mariuccia, lasciamo ai nostri utenti nel approfondire quanto sotto e farsi una idea di chi sono PaktaFake e PippaBook:

Ora noi ringraziamo i colleghi solerti di Pakta Fake e di PippaBook, ma se poi venite sberticciati da vostri cari amici è preferibile, peraltro che questo tipo di informazioni siano realmente verificate.

Inoltre quando entrate in un profilo di giornalista, quindi in palese violazione della sua privacy e pergiunta gli appioppate il bollino di fake, avete dimenticato una regola fondamentale, ovvero la correttezza professionale che, tradotto, vuol dire rileggersi la deontologia e memorizzare la frase semplice di :”Contattare il collega per la rettifica”.

Nel caso specifico, però, sapendo di sapere, utilizzate pippabook come vostra piattaforma al fine di presumere nel sbertucciare il collega di turno, quello o quelli non allineati alle vostre informazioni…peraltro…vi identificate in “indipendenti”…ma lo siete davvero ?