Parigi, Olimpiadi 2024: Il fiume Senna potrebbe diventare una piscina

Le organizzazioni parigine stanno lavorando duramente per rendere il nuoto nella Senna una realtà, per i Giochi Olimpici del 2024.

I parigini potranno quindi nuotare nella Senna, e il fiume potrà anche ospitare eventi olimpici come il triathlon e la 10 km stile libero. Questa è la promessa che ha recentemente fatto il sindaco di Parigi Anne Hidalgo.

Nel contempo il progetto finanziato dall’UE, noto come Digital Water City, spera di invertire la tendenza con l’obiettivo di ottenere una qualità dell’acqua che renda la balneazione nella Senna sicura e non un rischio per la salute.

Per il momento, tuttavia, il 70% dei francesi ha una brutta sensazione riguardo alla Senna e solo il 12% sarebbe disposto a nuotarci, secondo un sondaggio Ifop condotto il 1 luglio 2021.

