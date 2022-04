Phoenix Ghost UAV suicide

Reading Time: 1 minute read

L’ultimo pacchetto di armi da 800 milioni di dollari per l’Ucraina include un nuovo oggetto: il drone tattico Phoenix Ghoste, un sistema mai rivelato dall’Aeronautica degli Stati Uniti che ora dimostrerà il suo coraggio sui campi di battaglia.

Gli Stati Uniti forniranno oltre 121 sistemi aerei senza pilota tattici Phoenix Ghost, prodotti da AEVEX Aerospace, ha annunciato il Pentagono.

Un alto funzionario della difesa ha affermato che il nuovo drone “è stato rapidamente sviluppato dall’Aeronautica sui requisiti ucraini.

Il Phoenix Ghost è simile ai sistemi senza pilota Switchblade precedentemente consegnati in Ucraina, ha detto il funzionario, in quanto è un “drone a senso unico” che è “chiaramente progettato per una serie di diversi tipi di obiettivi.

Questo probabilmente significa che Phoenix Ghost è un drone suicida a basso costo monouso cioé volando in uno spazio aereo specifico per poi speronarsi in un bersaglio.

Fonte

BreakingDefence

