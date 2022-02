Reading Time: 1 minute read

Salve,

dalle ore 22:00 di Venerdì 4 Febbraio alle ore 06:00 di Sabato 5

Febbraio, effettueremo una manutenzione straordinaria sui server web e

di posta.

In questo arco di tempo i servizi non saranno raggiungibili per una

durata massima di 8 ore.

Cordiali saluti,

Playnet Staff

