PMC, Nuovi aggiornamenti tecnici e contenutistici in piattaforma

Reading Time: 1 minute read

La piattaforma pmcomunicazione.com è in fase di sviluppo tecnologico con aggiornamenti sulle testate giornalistiche inserite, utilizzando algoritmi statistici per quelle più seguite dagli utenti.

Attualmente sono 48 le testate giornalistiche inserite in piattaforma con la testata principale dedicata all’agenzia di stampa inerente esclusivamente a geopolitica, economia mondiale, ambiente e scienza.

Le altre testate sono tematiche ed alcune in fase di ampliamento come le recenti winefoodlovers.it ed il cavalieriecavalli.it .

Le varie testate giornalistiche come avrete avuto modo di constatare raggiungono livelli di visibilità molto elevata, ovviamente non al pari della concorrenza di agenzie stampa ben note.

La nostra realtà è ben diversa da altre, siamo giornalisti componenti una rete costruita ed aggiornata dal 1994 con circa, ad oggi, 480mila professionisti iscritti in riservate mailing-list. Raggiungiamo poco più di 35mila testate nel mondo. Ovviamente di più non è possibile, per noi di Emmegipress, ampliare quella rete professionale one to one, ove sappiamo chi, cosa, come, dove.

Possiamo ritenerci soddisfatti della crescita esponenziale considerando che il nostro lavoro è chiaramente definito dai professionisti della informazione e comunicazione: rigoroso, selettivo, professionale.

L’EDITORE

[Ufficio Stampa / Marketing / SEO]