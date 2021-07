PMComunicazione Informa

Reading Time: 1 minute read

La presente per informare che, da questo mese sino a settembre 2021, eseguiremo manutenzione dei nostri server, pertanto le notizie avranno un periodicità differente.

Ricordiamo ai colleghi giornalisti che la redazione è a disposizione soltanto per la ricezione di notizie sugli argomenti che si leggono nei rispettivi magazine: reportersfreelance@gmail.com

Per quanto concerne i servizi inerenti ad articoli sponsorizzati, redazionali, dispacci telematici, interviste video, comunicazione on line, contenuti per siti web, marketing web, webmaster, foto reportage, foto in studio ed esterni, video riprese con o senza droni, rivolgersi sempre a: pressmktgcommunication@gmail.com

Le mailing list riservate ai colleghi giornalisti, addetti stampa, fotografi, ed altri professionisti del settore della comunicazione, continueranno a funzionare regolarmente in quanto vengono elaborate da partner esterni.

Il CdR

[Ufficio Stampa / Marketing / SEO]