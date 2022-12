Reading Time: 1 minute read

Una volontaria pro-vita è stata arrestata e incriminata dopo aver pregato in silenzio fuori da una struttura per aborti a Birmingham, nel Regno Unito.

Isabel Vaughan-Spruce, la direttrice di March for Life UK, è stata arrestata il 6 dicembre e accusata il 15 dicembre di quattro capi per violazione compreso un ordine di protezione dello spazio pubblico (PSPO).

Un PSPO ha lo scopo di fermare il comportamento antisociale. La polizia stava rispondendo a una denuncia di un membro del pubblico che credeva che Vaughan-Spruce stesse pregando in silenzio.

Come parte delle sue condizioni per la libertà su cauzione, sono state poste restrizioni alla sua partecipazione alla preghiera pubblica.

Un altro requisito della sua cauzione, successivamente ritirato, le vietava di contattare un prete locale coinvolto in attività a favore della vita.

Vaughan-Spruce non portava cartelli. Dopo il suo arresto, le sono state mostrate foto di se stessa tranquillamente in piedi nelle vicinanze della clinica per aborti a Kings Norton, Birmingham.

Nel Regno Unito viene impedito alle persone di “influenzare”, “consigliare”, “persuadere”, “informare”, “occupare spazio” o persino “esprimere opinioni” vicino a una clinica per aborti.

