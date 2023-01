Reading Time: 1 minute read

La Germania non impedirà alla Polonia di consegnare carri armati Leopard 2 all’Ucraina, ha annunciato domenica 22 Gennaio 2023 il ministro degli Esteri tedesco.

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha annunciato l’intenzione di inviare i carri armati oggi lunedì 23 Gennaio 2023.

La Germania ha litigato per settimane con gli Stati Uniti su chi dovrebbe consegnare i principali carri armati all’Ucraina.

Morawiecki ha affermato che la Polonia ha costruito una coalizione di paesi pronti a inviare Leopard in , anche senza l’approvazione della Germania.

L’ultimo pacchetto di armi statunitensi per l’Ucraina in particolare mancava di carri armati M1 Abrams. L’Ucraina ha richiesto pesanti carri armati in previsione di un nuovo attacco di terra dalla Russia nei prossimi mesi.

Gli Stati Uniti e altri alleati hanno spinto la Germania a fornire i veicoli, poiché i suoi carri armati Leopard 2 sono considerati i più adatti al conflitto ucraino.

La Germania ha già venduto un gran numero di carri armati Leopard ad altri paesi europei vicini all’Ucraina, come la Polonia. Questa vicinanza rende i serbatoi ideali dal punto di vista degli aiuti in quanto consente una consegna più economica e veloce.

[Ufficio Stampa / Marketing / SEO]

Condividi nei social