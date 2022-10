Reading Time: 1 minute read

Il Vescovo di Porto ha detto questo venerdì che il caso del coinvolgimento tra una giovane donna di Vila Real e un ormai ex sacerdote “è al vaglio della Commissione Indipendente”, ribadendo di non ricordare alcuna denuncia in merito.

In un comunicato inviato alle redazioni, a seguito di notizie pubblicate giovedì e oggi sul Jornal de Notícias che lo coinvolgono con l’accusa di aver nascosto questa situazione avvenuta 18 anni fa, Manuel Linda ha definito la situazione “un caso molto doloroso”, ovvero “pubblico” e che è oggetto di indagine.

“È pubblico che il caso è oggetto di indagine da parte della Commissione Indipendente, ed è così che dovrebbe essere. Questo lavoro investigativo, in cui ho piena fiducia, è molto importante, ed è ciò che può far luce su tutto questo dolore, soprattutto quello delle vittime ”, si legge nella nota scritta dal Vescovo di Porto.

Questa risposta arriva dopo che Correio da Manhã ha riferito che una giovane donna di Vila Real e l’allora sacerdote “hanno avuto una relazione amorosa per un decennio” e che, ora maggiorenne, è “rimasta incinta”, risultando in una figlia la cui custodia genitoriale è attualmente in disputa.

Nelle dichiarazioni rilasciate ai diari, la donna rivela di aver raccontato la situazione a Manuel Linda, quando era la sua insegnante di Religione e Morale in una scuola di Vila Real, e di averla svalutata.

Oggi, il Vescovo di Porto ribadisce di non ricordare “il minimo di nulla di simile a questa denuncia”, ma non manca di chiedere “perdono” a nome della Chiesa.

Diario De Noticias

[Filantropia / Cultura / Storia / Ordine di Malta OSJ]