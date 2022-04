Previsioni Meteo per chi viaggia in moto e bicicletta

Reading Time: 1 minute read

Inforcare la propria moto o la bicicletta per fare un tour da soli o in compagnia, ma senza avere l’incertezza di trovarsi immerso in una bufera di neve o tempesta di pioggia.

La tecnologia attuale ci permette di consultare siti web ed installare App nei nostri smartphone.

Le previsioni atmosferiche in tempo reale od al massimo a tre giorni sono attendibili, oltre diventano un terno all’otto.

In alcune aree del pianeta le condizioni meteo variano anche durante il corso della stessa giornata.

Andiamo a vedere quali siti web e App, secondo noi di MotorNews, riteniamo interessanti ed anche utili: AccuWheater, Ventusky, Highway Wheater.

Se conosci altre App e siti web Meteo, scrivi alla nostra redazione (reporterspress@protonmail.com). Valuteremo come funzionano e poi aggiungeremo alla lista sopra indicata. Grazie.

