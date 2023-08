Reading Time: 2 minutes read

I principali costruttivi di cui tener conto nel progettare un museo sono le tipologie e l’architettura, gli elementi costitutivi e le norme di riferimento. Questa tipologia architettonica, pur essendo il luogo dove vengono conservati ed esposti gli oggetti ai quali si attribuisce un valore speciale, diventa un punto di riferimento ben preciso per i visitatori.

Quando si pensa ad un museo, la mente si sofferma a quello tradizionale visto come un vecchio e polveroso contenitore dove i visitatori si possono emozionare nel leggere ed osservare la storia di quel che c’è dentro.

il cambiamento di quel tipo di museo va ricercato già verso la fine degli anni novanta. Uno dei primi tangibili tentavi si è avuto a Parigi, con la radicale ri-progettazione del Centro Georges Pompidou (Renzo Piano e Richard Rogers).

Un altro esempio, sempre a Parigi, può essere il Museo del Louvre, dove il vecchio e il nuovo si fondono in una spettacolare interconnessione.

La severa monumentalità del museo dell’Ottocento è quindi stata lasciata alle spalle e i nuovi musei (dal Guggenheim Museum di Bilbao alla Tate Modern di Londra, dal museo di Kanazawa al Quai Branly di Parigi, dal MAXXI al MACRO di Roma) si distinguono per la loro singolarità.

Nella società attuale una buona fetta di pubblico preferisce il multimediale, quasi dimenticando le sensazioni tattili e visive di un vero museo reale.

Quel tipo di pubblico non passa per gallerie, biblioteche e musei, ma opera sull’accelerazione dello sguardo sugli smartphone, però potrebbe essere catturato quando si avvicina all’arte come vacanza, per evadere da una mentalità tecnologica ad una più accademica e tangibile.

La conduzione di questo visitatore tecnologico viene stimolato ad avere curiosità anche in musei ben differenti dai consueti, come potrebbe essere quello su una distilleria, diventando una tappa del sapere informativo da inserire nel proprio bagaglio di esperienze personali.

Il museo non è più soltanto il luogo dove esporre oggetti storici ed attuali, ma la fusione di architetture, funzioni e servizi. In pratica progettare in modo corretto un museo non è scontato, ma nel caso di quello della Luxardo lo studio di architettura ha centrato perfettamente l’obiettivo.

L’edificio esterno di quel museo, in lame ritorte d’acciaio Corten, materiale versatile, dalle proprietà strutturali, estetiche e di estrema resistenza, porge la sensazione tridimensionale di fluttuazione dell’intera facciata frontale.

L’interno si snoda in sale che ripercorrono, con andamento circolare, le tappe fondamentali della lunga storia di famiglia, in un allestimento dove ci sono postazioni digitali e video, il tutto nel condurre il visitatore anche sulle fasi di produzione dei liquori che hanno reso celebre nel mondo tale marchio.

Il museo si presenta in varie sezioni, dall’organizzazione statica con il lento accrescimento ed ordinamento costante sino alla netta netta separazione fra le sale per giungere, infine, a quella dinamica nell’accrescimento rapido a carattere misto-informativo.

Un’esperienza, quindi, su un nuovo tipo di museo dinamico, flessibile, con la creazione di quanto necessita per catturare il visitatore e farlo vivere sensazioni ed emozioni, ma anche profumi, odori, per condividere passato, presente e futuro.

