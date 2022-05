Progetti di ricerca e sviluppo nel settore SAPR

Reading Time: 1 minute read

NMD – Navigation Maintenance by Drones – per lo sviluppo dei processi manutentivi del settore APC per conoto della controllante ENAV S.p.A.

FPV – DA – First Person View e DJI Aeroscope – per la verifica dei sistemi di interfaccio controllo Pilota – APR tramite visori Goggles e tecnologia Head Tracking – identificazione droni in volo.

RCPP – Release Crop Protection – per lo studio della riduzione delle derive dei prodotti utilizzati nelle attività di Precision Farn e simulazione di trattamento fitosanitario con irrorazione.

DAM – Drones & Advanced Motors – per lo sviluppo di nuovi modelli di propulsione con l’obiettivo di dimostrare che l’APR possa essere alimentato da sistemi alternativi alle attuali batterie che ne limitano la durata, ne aumentano il peso e richiedono lunghi tempi di ricarica.

EDD – Experimental Delivery by Drones – Test Bed per il trasporto urgente di merci anche per uso medico quali, ad esempio, coperte termiche, defibrillatori, medicine, bombole di ossigeno, etc.

In merito allo sviluppo di quest’ultimo progetto, va segnalata, tra le altre, anche la sperimentazione, di recente in Val di Susa, dell’uso dei droni per il primo soccorso medico mediante il trasporto di medicine essenziali, defibrillatori o maschere d’ossigeno in luoghi difficili da raggiugere ottenendo le indicazioni mediante la tracciabilità delle chiamate mobili d’emergenza e adoperando un dispositivo GPS per raggiungere il luogo individuato.

Fonte

Agenda Digitale

[Tecnologia / Informatica / Domotica]