Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato giovedì 2 Febbraio 2023 con il popolo russo per l’80° anniversario della sconfitta nazista, nella città russa di Stalingrado, sottolineando l’importanza della battaglia come esistenzialista di un paese tormentato e invitto.

“Cari veterani, amici. Oggi celebriamo una delle date fatali più importanti nella storia del nostro paese e del mondo intero. Esattamente 80 anni fa, qui, sulla terra di Stalingrado, sulle rive del grande fiume russo Volga, il nemico odiato e crudele è stato fermato e irrevocabilmente invertito”, ha detto Putin, parlando a uno spettacolo commemorativo in onore dell’80° anniversario della vittoria nella battaglia di Stalingrado.

“Questa battaglia non è stata solo una battaglia per la città. Era in gioco l’esistenza stessa di un paese tormentato ma non conquistato, l’esito non solo della Grande Guerra Patriottica ma dell’intera Seconda Guerra Mondiale era determinato”, ha sottolineato il leader russo.

“Tutti lo hanno sentito e capito sia nelle trincee che nelle retrovie. Noi, come è stato più di una volta nella nostra storia, ci siamo mobilitati in una battaglia decisiva e abbiamo vinto. La battaglia di Stalingrado è giustamente passata alla storia come una svolta radicale nella Grande Guerra Patriottica“, ha aggiunto.

Putin ha sottolineato che il nazismo nella sua veste moderna rappresenta una minaccia per la Russia, affermando che i russi sono stati costretti a respingere ancora una volta l’Occidente collettivo.

“Ora, purtroppo, vediamo che l’ideologia del nazismo, già nella sua veste moderna, nella sua manifestazione moderna, crea nuovamente minacce dirette alla sicurezza del nostro Paese”, ha detto Putin. “Siamo ancora una volta costretti a respingere l’aggressione dell’Occidente collettivo“.

Inoltre, ha sottolineato come la Russia sia stata nuovamente minacciata dai carri armati Leopard tedeschi, dicendo che avrebbero combattuto contro la Russia sul suolo ucraino.

La Russia ha i mezzi per rispondere a coloro che la minacciano, e questa risposta non si limita ai veicoli blindati, ha sottolineato Putin.

“Coloro che ci minacciano, a quanto pare, non capiscono la semplice verità: tutta la nostra gente è cresciuta e ha accolto con il latte materno le tradizioni della nostra gente, la generazione di vincitori che ha creato il nostro paese con il proprio lavoro, sudore e sangue e ce l’ha trasmesso in eredità“.

Inoltre, Putin ha affermato che coloro stavano trascinando la Germania in una nuova guerra con la Russia, aspettandosi di vincere, non capivano che una guerra moderna è diversa.

