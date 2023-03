Reading Time: 1 minute read

Il giusto con cibi piccanti può completare il sapore e aggiungere una dimensione extra piacevole al tuo pasto.

Può essere complicato abbinare il vino a cibi piccanti perché i sapori del sono dominanti. In un buon abbinamento cibo e vino sono in armonia: o si bilanciano a vicenda, oppure un elemento dona qualcosa che l’altro non ha.

Ci sono quattro considerazioni per il vino che intendi abbinare a cibi piccanti: dolcezza, acidità, bollicine e aromi.

Tutti sanno che dolcezza e spezie funzionano davvero bene insieme.

La dolcezza è gentile con il tuo palato e fa qualcosa di meraviglioso con le spezie.

Un vino dolce aiuta anche il tuo palato a elaborare le cose un po’ meglio, rendendo la spezia meno aspra.

L’acidità ti farà venire l’acquolina in bocca, il che pulisce il tuo palato: è un buon reset.

Se vuoi scegliere il vino rosso, scegli qualcosa di giovane e fruttato.

Il Riesling ha così tanta struttura e concentrazione con un’acidità naturalmente elevata. Per questi motivi resiste bene alle spezie e al calore.

Stai lontano dai grandi tannini, poiché i vini del Nuovo Mondo sono spesso coltivati ​​in climi più caldi, tendono ad avere livelli di alcol più elevati rispetto ai vini del Vecchio Mondo e quell’alcol si scontrerà con la spezia.

Non abbinare un vino alcolico grande e pesante con cibi piccanti perché l’alcol si scontrerà con la spezia. Ma se vuoi optare per il vino rosso, scegli qualcosa di giovane, fruttato e aspro con rossa croccante e dal tono intenso.

[Stile di Vita – Un modo di vivere]

