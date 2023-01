Reading Time: 1 minute read

Una parte numerosa dei nostri utenti fa poco caso alle decorazioni natalizie, cioé la data di rimozione è praticamente dopo Natale. Mentre altri utenti seguono regole differenti e noi di Emmegipress ve le indichiamo.

Dunque le festività natalizie durano fino all’arrivo dei Re Magi. In vari paesi le decorazioni natalizie comprendono anche la mangiatoia o presepe, che rappresenta la nascita di Gesù e l’arrivo dei Magi dall’Oriente.

Per questo motivo la maggior parte delle persone che festeggiano questa data lasciano l’albero di Natale e il resto delle decorazioni, fino a quando questa data non passa, poi rimuovono tutto in una volta. Il 6 gennaio è una festa, quindi c’è più tempo per raccogliere tutte le decorazioni.

Nei paesi che non celebrano i Re Magi, e quelle persone che mettono le loro decorazioni sulla base della tradizione cristiana, non ha senso avere l’albero di Natale dopo questa data. Ecco perché ci sono molte persone che dopo il giorno di Natale decidono di rimuovere l’albero.

Le vacanze di Natale durano in tutto il mondo fino alla celebrazione del nuovo anno, motivo per cui la maggior parte delle case lascia le decorazioni e l’albero di Natale fino a quando ciò non accade. Il capodanno è un giorno di festa e di riposo, per questo il 2 gennaio è il giorno scelto da molti per togliere ogni traccia del Natale dalle proprie case.

Gli amanti del Natale sfruttano al massimo il tempo e lasciano l’albero e le decorazioni natalizie fino a febbraio. Si hai letto bene. Non è un controsenso visto che, il 2 febbraio, è la data della celebrazione cristiana della presentazione di Gesù al tempio. Pertanto, le decorazioni natalizie vengono lasciate per celebrare quell’evento. Dal 3 Febbraio tutto viene rimosso.

