L’Alleanza Atlantica prevede di proteggersi dalla possibilità di un attacco russo. Quindici paesi – quattordici membri della Nato e della Finlandia – hanno firmato questo giovedì, durante la riunione dei ministri della Difesa dell’organizzazione militare a Bruxelles, una lettera con l’impegno di creare uno scudo antimissilistico europeo.

Il governo tedesco guida il progetto noto come European Sky Shield, che cerca di coordinare i sistemi antiaerei dei partecipanti in caso di un possibile attacco missilistico russo. La Spagna, per il momento, non fa parte di questa iniziativa, dal momento che, secondo il ministro, Margarita Robles , Berlino non l’ha “formalmente” proposta. Se si presenta, il Madrid “lo studierà”, ha aggiunto.

La Nato dispone già di un sistema antimissilistico che si attiva tramite radar dislocati in Turchia. Ma quella proposta dalla Germania ha il sostegno di Belgio, Bulgaria, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Finlandia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca e Romania . Il suo obiettivo non è altro che rafforzare la sicurezza del continente e coprire le lacune dell’attuale sistema antiaereo.

Questo nuovo scudo potrebbe essere integrato in quello attuale e sarebbe in grado di rilevare e intercettare i missili più rapidamente. Come ha spiegato il vicesegretario della NATO Mircea Geoana, “le nuove risorse (…) migliorerebbero significativamente la nostra capacità di difenderci da tutte le minacce aeree e missilistiche”.

Da parte sua, il segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg , ha chiesto un rafforzamento della spedizione di armi a Kiev. “Esorto gli alleati a continuare ad aumentare gli aiuti”, ha esortato e accolto con favore il fatto che la Spagna si sia impegnata a inviare quattro lanciamissili contraerei Hawk in Ucraina .

Questo equipaggiamento si aggiunge all’artiglieria, all’equipaggiamento di difesa aerea e ai veicoli corazzati che i paesi alleati hanno inviato nelle ultime settimane. Più specificamente, l’equipaggiamento fornito dalla Spagna consentirà di “rafforzare le difese aeree dell’Ucraina”, ha affermato.

