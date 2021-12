Razzi telescopici a raggi X della NASA in orbita

Reading Time: 1 minute read

Il più recente osservatorio a raggi X della NASA è salito in orbita giovedì per far luce su stelle esplose, buchi neri e altri eventi violenti ad alta energia che si svolgono nell’universo.

SpaceX ha lanciato il veicolo spaziale nella sua missione da $ 214 milioni dal Kennedy Space Center. Si chiama IXPE, abbreviazione di Imaging X-ray Polarization Explorer.

Gli scienziati hanno affermato che l’osservatorio – in realtà tre telescopi in uno – svelerà le parti più drammatiche ed estreme dell’universo come mai prima d’ora.

“IXPE aprirà una nuova finestra sul cielo a raggi X”, ha detto Brian Ramsey, vice scienziato principale della NASA, questa settimana.

Le operazioni dovrebbero iniziare il prossimo mese. La NASA sta collaborando con l’Agenzia spaziale italiana al progetto.

