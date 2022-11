Reading Time: 1 minute read

La nostra esperienza su Internet è dal 1994.

Abbiamo progettato centinaia di siti web, riempiendo molti di essi con dei contenuti personalizzati, studiati appositamente sul settore di competenza.

I nostri progetti partono da alcuni fattori ben precisi:

Esperienza ed Interfaccia Utente, Navigabilità, Obiettivi, Mercati di Destinazione, Localizzazione, Velocità, Ottimizzazione SEO.

La nostra esperienza professionale ha delineato tre pacchetti in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di attività. Ovviamente ogni pacchetto è upgradabile nel corso del tempo, per uniformarsi alle necessità del cliente.

Creazione Siti Web

1. Semplice, ottimizzato SEO – xx Euro.

2. Standard, ottimizzati SEO – xx Euro.

3. Magazine o blog a partire da xx Euro.

I Testi ed il materiale fotografico sono forniti dal cliente.

Sono esclusi dal prezzo i costi relativi all’hosting, template, plugin e ogni altra licenza.

La realizzazione dei siti internet necessitano di linee guida ben precise, noi applichiamo le seguenti:

Scelta di un provider con garanzie di velocità e affidabilità.

Scelta del dominio con analisi su internet.

Creazione della/e email necessarie.

Installazione del certificato SSL.

Keyword Research per copywriting SEO-Oriented.

Installazione del CMS WordPress.

Scelta del template con il cliente.

Installazione plugin e implementazione della Privacy Policy e Cookie Policy sul sito web.

Operazioni di posizionamento sui motori di ricerca più conosciuti.

Monitoraggio e aggiustamenti SEO in corso d’opera per migliorare il posizionamento.

Formazione del cliente per l’utilizzo del proprio sito in modo autonomo.

Quanto sopra è ovviamente una parte di quanto svolgiamo tecnicamente.

PROMO

Coloro vedono il nostro promo sui social Instagram, Twitter, Linkedin, Facebook, e ce lo inviano, riceveranno, qualora diventano nostri clienti, come omaggio il costo del dominio + spazio web, in quanto lo paga la EMMEGI.

Per informazioni, modalità e costi, scrivere a: pmcomunicazione@protonmail.com

[Ufficio Stampa / Marketing / SEO]