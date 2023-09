Regione toscana aumenta budgt a sostegno imprenditori vino

Reading Time: 1 minute read

La ha colto l’opportunità stabilita con il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 28 luglio, che prevede la possibilità di aumentare la contribuzione per le misure del Piano Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo per l’anno 2023.

La Regione aumenta quindi il budget a disposizione dei propri imprenditori del vino: oltre 1 milione di euro sulla misura Ocm Investimenti, che porta la percentuale di aiuto dal 40 al 50% per le piccole medie imprese, dal 20 al 30% per le intermedie e dal 19 al 29% per le grandi imprese.

Sono 363 le aziende vitivinicole della Regione interessate, che hanno presentato domanda sulla misura Ocm Investimenti nella campagna finanziaria 2022/2023, per una richiesta di contributo pari a circa 11 milioni di euro, che beneficeranno di un incremento del sostegno comunitario del 10%.

Avendo già di fatto stabilito che le eventuali economie per la campagna 2020/2021 e quelle successive fossero destinate alla misura degli investimenti, ha dato mandato ad Artea (organismo pagatore regionale) di aumentare del 10% l’intensità dell’aiuto alla Misura Investimenti per il 2023, utilizzando le economie accertate sulla misura della Promozione dei paesi terzi derivanti dai minori pagamenti per la liquidazione dei saldi dei progetti regionali della campagna 2020/2021 e precedenti.

L’incremento sarà erogato in automatico, senza alcun adempimento da parte dei beneficiari.

