Nel mentre in Italia un onorevole di destra vorrebbe selezionare i , il governo britannico negherà il diritto di asilo a quelli che attraversano la Manica, anche se originari di paesi come l’Afghanistan, la , l’Iran e l’Iraq.

Il governo del Regno Unito riconosce implicitamente che le nuove misure possono essere in conflitto con il diritto internazionale, ma fa affidamento su una clausola del proprio Human Rights Act (sezione 19.1.B) per servire a “aggirare” il diritto internazionale e, in ultima analisi, prevenire l’interferenza del governo europeo Corte dei , che lo scorso anno ha impedito la deportazione di immigrati in Rwanda.

“Dobbiamo fermare le barche, ed è quello che farà la nostra legge”, ha dichiarato Suella Braverman (figlia di immigrati indiani giunti nel Regno Unito dal Kenya e dalla Mauritania).

“Non continueremo a mettere cerotti o a schivare le decisioni difficili”.

“Coloro che arrivano su piccole imbarcazioni non fuggono direttamente da un paese in guerra né sentono una minaccia imminente per la loro vita, ma hanno viaggiato attraverso paesi europei sicuri prima di attraversare la Manica”, ha avvertito in un articolo su The Sun.

“Questa legge ha lo scopo di inviare un segnale chiaro: se vieni in questo paese illegalmente, verrai rapidamente espulso”, ha aggiunto Sunak.

“È una decisione giusta, soprattutto per coloro che vengono sfruttati da bande criminali e mettono in pericolo la propria vita per arrivare qui”.

Tuttavia, il piano deve affrontare grossi ostacoli legali.

