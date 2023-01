Reading Time: 2 minutes read

Circa una dozzina di paesi hanno introdotto nuove regole di viaggio per i viaggiatori provenienti dalla Cina, poiché la nazione più popolosa del mondo deve affrontare un’ondata di casi di COVID a seguito della sua decisione di allentare le rigide restrizioni sui virus.

Ecco una carrellata dei paesi che hanno imposto test COVID obbligatori e altre regole sugli arrivi dalla Cina:

stati Uniti

A partire dal 5 gennaio, gli Stati Uniti richiederanno test COVID negativi effettuati entro due giorni dalla partenza – o documentazione che dimostri che i passeggeri si sono ripresi dal virus negli ultimi 90 giorni – per tutti gli ingressi dalla Cina.

I test accettabili includono “un test PCR o un autotest dell’antigene somministrato e monitorato da un servizio di telemedicina o da un fornitore autorizzato”, secondo i Centri statunitensi per il controllo delle malattie.

Le regole includono coloro che viaggiano da Hong Kong e Macao.

Unione Europea

A partire dal 5 gennaio, tutti coloro che arrivano in Francia dalla Cina devono presentare un risultato negativo del test PCR, o un test antigenico rapido, effettuato meno di 48 ore prima del volo.

Anche l’Italia e la Spagna hanno imposto requisiti per i test COVID.

I paesi europei si incontreranno questa settimana per discutere una risposta congiunta alla questione, con la Svezia, titolare della presidenza entrante dell’UE, che ha affermato di “cercare una politica comune per l’intera UE quando si tratta dell’introduzione di possibili restrizioni all’ingresso”.

Australia

L’Australia richiede inoltre ai viaggiatori provenienti dalla Cina, tra cui Hong Kong e Macao, di fornire un test COVID-19 negativo prima dell’arrivo, citando una “mancanza di informazioni complete” da parte di Pechino sull’epidemia.

Canada

Il Canada chiede ai viaggiatori in arrivo dalla Cina di mostrare un test COVID negativo effettuato non più di due giorni prima della partenza.

Regno Unito

Secondo le regole che entreranno in vigore il 5 gennaio, tutti i viaggiatori diretti nel Regno Unito dalla Cina devono presentare un test negativo prima dell’imbarco.

Il governo del Regno Unito ha anche affermato che testerà “un campione di arrivi” per monitorare le nuove varianti.

Israele

Israele richiede test COVID agli stranieri che intendono viaggiare dalla Cina, con un centro di screening istituito per testare gli arrivi che si sono offerti volontari.

Giappone

Il Giappone è stato uno dei primi paesi a imporre nuove regole agli arrivi dalla Cina, richiedendo loro di presentare un test COVID negativo.

Coloro che risulteranno positivi saranno messi in quarantena per sette giorni in strutture designate e Tokyo limiterà anche i voli provenienti dalla Cina continentale.

Corea del Sud

La Corea del Sud ha anche adottato misure per controllare i viaggiatori provenienti dalla Cina, richiedendo loro di fornire un test CVOID negativo prima e dopo l’arrivo.

I viaggiatori provenienti da Hong Kong e Macao sono esentati dalle regole.

India

L’India richiederà ai viaggiatori provenienti dalla Cina e da un’ondata di altri paesi asiatici di fornire un test COVID negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza per il paese.

Marocco

La nazione nordafricana del Marocco ha adottato alcune delle misure più severe, vietando l’ingresso a tutti i viaggiatori provenienti dalla Cina.

Il divieto entrerà in vigore il 3 gennaio e durerà fino a nuovo avviso, “al fine di evitare una nuova ondata di contaminazioni in Marocco e tutte le sue conseguenze”, ha affermato il ministero degli Esteri del Paese.

