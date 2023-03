Reading Time: 1 minute read

Il negozio Giannino Stoppani, fondato nel 1983, fa parte di Palazzo Re Enzo a Bologna e prende il nome dallo sfortunato protagonista del romanzo per bambini del 1907 – Il Giornalino di Gian Burrasca.

Il negozio è considerato uno delle 10 librerie indipendenti più importanti d’Italia, specializzato in libri per bambini in italiano e in altre lingue.

Lo scorso anno, a maggio, il negozio è stato devastato da un incendio ed i lavori di ristrutturazione sono in parte finanziati dallo Sharjah World Book Capital Office (SWBCO).

In qualità di capo del comitato consultivo, Sheikha Bodour ha incaricato la SWBCO di donare 50.000 euro alla campagna di raccolta fondi, unendosi a un collettivo di donatori internazionali che hanno contribuito a riparare i danni strutturali e recuperare migliaia di libri danneggiati.

Guidato dalla visione culturale della leadership di Sharjah, l’Ufficio SWBC contribuisce a preservare le istituzioni culturali e accademiche in tutto il mondo.

