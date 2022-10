Reading Time: 1 minute read

Prima di iniziare la doccia potrebbe essere necessario far scorrere l’acqua sì che raggiunga la temperatura desiderata. Invece di far scorrere l’acqua nello scarico, pianifica un secchio che ti permetta di recuperarla per un altro uso come annaffiare le piante, far bere il cane o per il wc.

Per risparmiare ancora più acqua, non far scorrere l’acqua quando ti insaponi o ti dai lo shampooo. Ricorda, in un minuto, tra i 15 e i 20 litri d’acqua escono dal soffione della tua doccia. Quindi ogni secondo conta. Ma quando l’acqua viene chiusa, a volte è difficile riguadagnare rapidamente la temperatura ideale.

Quindi, per evitare questo spreco, oggi esistono i cosiddetti dispositivi “stop docci ” – facili da installare – che consentono di interrompere il flusso dell’acqua per poi riavviarlo in modo identico non appena ne abbiamo bisogno. Abbastanza per ottenere tra il 10 e il 40% di risparmio.

Un altro consiglio per utilizzare meno acqua – fino al 50% – è investire qualche euro in economizzatori d’acqua o aeratori. Questi ultimi, fissati al soffione, riducono la portata utilizzata mantenendo una pressione equivalente. Qui, economia fa rima con comodità.

Puoi anche dotarti di un miscelatore termostatico, che regola automaticamente e istantaneamente la temperatura ideale dell’acqua. Ad ogni doccia risparmierete così qualche decina di secondi e qualche litro d’acqua, necessari per il tempo di regolazione della temperatura dell’acqua.

Infine, attenzione alle docce gocciolanti! Una goccia d’acqua è una piccola cosa. Ma sommate tra loro, le gocce possono rappresentare diverse decine di litri d’acqua al giorno – quattro litri all’ora quando si tratta di gocciolamento e 16 litri all’ora se si parla di un filo d’acqua -, e diverse decine di euro in più, fino al 20% sulla bolletta.

(Futura-Planète del 29/08/2022)

[Ecologia – Ambiente]