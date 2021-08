Reading Time: 1 minute read

I bungalow sull’acqua sono alcune delle sistemazioni più ambite in tutto il mondo. Dopotutto, cosa c’è di più lussuoso che rilassarsi in privato sull’oceano? Bene, The Ritz-Carlton Maldives, Isole Fari è riuscito a trovare qualcosa: ville sull’acqua con pareti a scomparsa.

Il nuovo resort di 100 ville sulle splendide spiagge dell’atollo di Malé Nord è stato progettato da Kerry Hill Architects ed è una meraviglia moderna, in mezzo al mare.

L’obiettivo del progetto era quello di abbracciare il cerchio della vita dell’isola e aiutare gli ospiti a connettersi con la natura. Per fare ciò, il team ha massimizzato le viste all’orizzonte. Ecco perché ciascuna presenta curve ampie e pulite e porte scorrevoli panoramiche che scompaiono nel muro, confondendo la linea tra l’interno e l’esterno. Il ponte curvo e la piscina a sfioro privata estendono il collegamento nell’oceano oltre.

L’apertura delle ville e dello spazio comune del resort consente anche a una brezza naturale di soffiare. Anche questo è un altro modo per amplificare la connessione con l’esterno anche stando sdraiati a letto. Fa anche parte della missione di proteggere l’ambiente naturale e il fragile ecosistema della barriera corallina.

La brezza naturale viene sfruttata per raffreddare gli spazi pubblici. Allo stesso tempo, metodi e materiali di progettazione prefabbricati hanno assicurato che non fosse necessario alcun taglio sull’isola e non generassero rifiuti o inquinamento.

Oltre al design di lusso, la struttura dispone di numerosi servizi che la renderanno sicuramente una delle più impressionanti delle Maldive.

Gli ospiti avranno accesso a una pittoresca Fari Marina, che ospiterà boutique e punti ristoro, sette ristoranti e bar, servizio di maggiordomo, una spa sull’acqua, Ritz Kids Club interno ed esterno e altro ancora. E tutto questo si trova a soli 45 minuti di motoscafo oa 10 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale di Malé.