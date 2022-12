Reading Time: 1 minute read

L’offerta di Williams di lanciare una collezione di vini segue il successo dell’impresa vinicola di Gary Barlow, in collaborazione con Benchmark Drinks.

Barlow ha recentemente rivelato che la sua collezione di vini ha venduto mezzo milione di bottiglie nel suo primo anno , festeggiando con una sontuosa festa al grande magazzino londinese Harvey Nichols.

Ha detto che i vini hanno beneficiato delle quotazioni nei supermercati Morrison’s e Asda, “con altri in arrivo”, e ha rivelato che l’attuale gamma, che comprende un bianco, rosso e rosato, sarà ampliata nel prossimo futuro.

Sulla scia dell’ex compagno di band Gary Barlow, e nonostante sia sobria, la star di “Let Me Entertain You” ha depositato una domanda di marchio per una nuova gamma di bevande.

Robbie Williams è pronto ad affrontare l’ex compagno di band dei Take That Gary Barlow in una battaglia di vini, poiché applica al marchio il nome Rude Rise per una selezione di bevande.

Nonostante sia stato sobrio negli ultimi 20 anni, il business delle bevande può rivelare che Williams ha presentato una domanda all’Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito all’inizio di questo mese per poter commercializzare vini, alcopop e liquori sotto lo stendardo Rude Rise.

Un cenno alla sua canzone di successo “Rudebox”, il nome del marchio sarà valido per 10 anni se la pop star ottiene il via libera.

Williams ha da tempo abbracciato una vita astemia e in precedenza ha rivelato di aver avuto diversi periodi in riabilitazione per il trattamento della dipendenza. “Sono stato principalmente una persona sobria per la maggior parte della mia vita”, ha detto.

Nel 2020, secondo quanto riferito, ha bollato il Regno Unito come “delirante” per la sua cultura del bere e della droga durante un Instagram Live.

