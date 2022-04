RQ-11B UAS Raven drone

Reading Time: 1 minute read

Il Raven RQ-11B UAS è prodotto da AeroVironment. Fu il vincitore dell’esercito americano SUAV nel programma del 2005 ed è entrato in Full-Rate Production (FRP) nel 2006. Poco dopo, fu anche adottato dagli Stati Uniti Marines e dalla US Air Force per il FPASS Programma.

È stato anche adottato dalle forze militari di molti altri paesi (vedi sotto). Ad oggi sono state consegnate ai clienti di tutto il mondo oltre 19.000 velivoli Raven.

Una nuova versione abilitata per Digital Data Link di Raven ora in produzione per le forze e gli alleati statunitensi ha migliorato la resistenza, tra molti altri miglioramenti.

Il Raven (corvo) può essere controllato a distanza dalla stazione di terra e può fare missioni completamente autonome usando GPS navigazione waypoint.

È possibile ordinare all’UA di tornare immediatamente al suo punto di lancio premendo un singolo pulsante di comando.

Il Raven include CCD videocamere a colori e una infrarossi telecamera per la visione notturna.

L’UA Raven RQ-11B pesa circa 1,9 kg (4,2 libbre), ha una durata di volo di 60-90 minuti e un raggio operativo effettivo di circa 10 km (6,2 miglia).

L’RA RQ-11B Raven viene lanciato a mano, gettato in aria come un volo libero.

Il corvo atterra auto-pilotando verso un punto di atterraggio predefinito e quindi eseguendo una pendenza di 45 ° , controllata da “Autoland”.

L’UAS può fornire aerea diurna o notturna, sorveglianza, acquisizione del bersaglio e ricognizione.

