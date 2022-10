Reading Time: 1 minute read

Il presidente russo Vladimir Putin ha assicurato la distribuzione di cereali e fertilizzanti ai paesi più poveri attraverso la Turchia, rispettando l’accordo mediato dalle Nazioni Unite per risolvere uno dei problemi causati dalla guerra in Ucraina.

“Siamo determinati a garantire la consegna di cereali e fertilizzanti ai paesi meno sviluppati” , ha detto Putin al suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, durante un incontro in Kazakistan, a margine di un vertice regionale, secondo una nota diffusa dal Cremlino (Presidenza russa).

Putin ha accolto con favore il fatto che Russia e Turchia siano “d’accordo” su varie questioni, in particolare nel campo dell’energia e dell’alimentazione, impegnandosi a rafforzare l’accordo di Istanbul, firmato a luglio sotto l’egida dell’ONU, per garantire la vendita di ucraini e Grano russo, il cui trasporto è stato condizionato a causa della guerra in Ucraina, innescata da un’offensiva militare russa a fine febbraio.

Putin ha anche detto che i ministri dell’Agricoltura e dell’Energia di Mosca e Ankara sono già in trattative per far avanzare i protocolli per la distribuzione del gas all’Europa e la vendita di cereali e fertilizzanti russi ai Paesi meno sviluppati.