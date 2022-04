Russia, La Turchia valuta presenza aziende in assenza occidentali

Reading Time: 1 minute read

Alcune marche turche hanno mostrato interesse ad aprire nuovi negozi in Russia dopo

L’abbandono di molte aziende occidentali, in seguito all’invasione di Mosca in Ucraina, ha di fatto stimolato l’interesse di altri paesi come ad esempio la Turchia che, da quanto riferito dal presidente dell’Associazione marchi uniti di Turchia – Sinan Oncel – ci sono gruppi di investitori interessati a quel mercato.

La Russia ospita attualmente 32 marchi turchi con 655 negozi propri e 2’500 punti vendita.

Oltre alla Turchia vi sono anche altri paesi interessati ad investire nel mercato, come Cina, India e Iran.

