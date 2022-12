Reading Time: 1 minute read

La Russia ritiene che la enciclopedia Wikipedia diffonda fake news sul paese e la guerra in Ucraina, pertanto a tutela della sua immagine culturale e storia sta progettando un sito web identico il cui lancio è ufficialmente previsto entro il primo trimestre del 2023.

La enciclopedia si chiamerà Znániya (Conoscenza), ma non sarà neanche lontanamente comparabile con quella sempre virtuale di Wikipedia.

Il ministro russo per lo sviluppo digitale, Maksut Shadayev, ha riferito che su internet i russi devono leggere i fatti di cronaca come la vera cultura e non quella mischiata e fumosa di Wikipedia.

L’obiettivo principale è creare una enciclopedia esclusivamente dedicata al russo e alla Russia.

Ogni volta che Wikipedia ha pubblicato notizie false sulla Russia è stata multata.

Wikipedia “promuove un’interpretazione esclusivamente anti-russa degli eventi”.

