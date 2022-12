Reading Time: 1 minute read

La Sardegna non è nuova a questo tipo di stragi. Nell’Agosto dell’anno scorso, negli incendi tra il Montiferru e il Marghine, sono stati spazzati via 500 alveari e circa 30 milioni di api.

Questa volta sono state bruciati quaranta alveari con due milioni di api morte. Otto alveari si sono salvati perché gli inneschi, a causa dell’umidità, si sono spenti.

Il presidente del consorzio Terrantiga, Francesco Caboni, ha detto: Si tratta di un episodio di grande crudeltà.

Le api, preziose per l’ambiente e la biodiversità, in Sardegna, secondo le elaborazioni di Coldiretti, sono presenti in 74.597 alveari (62.684 i professionisti e 11.913 hobbisti). Quelli che certificano bio sono 251 con 11.209 alveari.

[Ecologia – Ambiente]

